A su lado, el curador de la exposición, Elio Kapszuk, lo escucha atento. Se toparon en el Festival La Luz y enseguida congeniaron. "El Once es parte de mi identidad. No solamente porque nací en el Once, sino también porque es parte de la identidad judía. Me parecía muy natural que este trabajo se muestre en este espacio. Trabajar la identidad se puede trabajar de muchísimas formas, pero está muy bien poner un foco en el Once que no vemos. Este, el de la muestra, es un Once oculto", le dice a Infobae Cultura.