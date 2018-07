Agregó Cacho: "Yo me enamoré inmediatamente de la radio, pero como no sabía si me daba la voz como a los locutores que escuchaba y admiraba, desde los ocho años me ponía a ensayar con un cepillo de dientes como micrófono. (Antonio) Carrizo salió del tedio del tono monocorde que reinaba en aquellos momentos y comenzó con una cosa más elocuente. Él llegó a ser un animador, más que un locutor".