Olaza asegura que deben cumplir con "un control de higiene muy estricto. Trabajamos con catión de amotino cuaternario que mata todos los gérmenes y virus, y lavamos todo con eso. No es tóxico y a los animales no les ocurre nada, amén de que cuando desinfectamos ellos no están en el lugar. Los animales viven aquí. Los más chiquitos abajo, por ser más dóciles. Los grandes viven arriba y van rotando".