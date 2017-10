McGrady también presenció de primera mano los duros trastornos alimenticios de la princesa Diana. "Un día me dijo: 'Darren quiero que te ocupes de todas las grasas y yo me encargaré de los carbohidratos en el gimnasio'. Cambiamos todo, arrojé mi libro de recetas del Palacio de Buckingham y comencé a cocinar saludable. Cuando estaba en el Palacio de Buckingham, su bulimia era definitivamente una cosa oculta. No lo sabíamos. No fue hasta que ella lo confrontó, y todo el mundo se dio cuenta, que ella comenzó a comer realmente saludable. Le gustaban los platos como pimientos rellenos y berenjenas rellenas y amaba los pescados". Y reveló que Lady Di no comía carne roja, sólo cordero en ocasiones especiales.