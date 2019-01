Inspirada en el libro Hidden Bodies (cuerpos escondidos), You narra la historia de un joven vendedor de libros llamado Joe Goldberg (interpretado por Penn Badgley, más conocido por ser Dan en Gossip Girl) que se enamora de Beck (Elizabeth Leil, Anna en Once upon a time), una estudiante y escritora que cumple con todas las características para ser la chica de los sueños de Joe. Sin embargo, este amor no es normal, ya que se trata de la obsesión de parte del librero, quien seguirá cada paso de la universitaria.