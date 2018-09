Aquí, una comedia. Y una joyita. Flamante ganadora de cinco premios Emmy en la última entrega (entre ellos, mejor serie cómica, mejor actriz protagónica y mejor guión), The Marvelous Mrs. Maisel (tal su título original) habla de una joven que, lejos de ahogarse en penurias, decide lanzarse como humorista en medio de una crisis matrimonial. La primera temporada está disponible en Amazon, la segunda ya se grabó (aún sin fecha de estreno) y hay planes de una tercera. Estamos frente a una tapada, una ficción que vio la luz a espaldas de las grandes promociones que suelen tener otras ficciones. ¡Como si importara! Midge Maisel (Rachel Brosnahan) no se iba a amedrentar por eso: no lo necesita para lucirse. Sí, ¡una maravilla!