Esta nueva temporada contará con seis capítulos. El primero es Arkangel (dirigido por Jodie Foster, que ya realizó un episodio de Orange is the New Black y otro de House of Cards). Una madre pierde por unas horas a su pequeña hija y, cuando logra recuperarla, decide someterla a un extraño experimento que le permite saber dónde está su hija en todo momento. Por supuesto: las consecuencias no serán del todo buenas.