Después de muchas idas y vueltas, llegó el momento de la boda entre Manuel Córdoba (Diego Domínguez) y Anna Moretti (Candela Vetrano) en Argentina, tierra de amor y venganza, por El Trece. Y todos coincidieron en que fue el primer casamiento en el que los novios sentían amor de verdad.

Ella se acercó al altar, montado en medio de la calle, del brazo de su hermano, Aldo Moretti (Gonzalo Heredia). Y, luego de ser recibida por su prometido, le dedicó unas palabras.

“No te elijo por que me cuides o me protejas, ni porque cada día a cada instante elijas lo mejor para mí. Porque eso lo hacés y con creces. Te elijo porque no concibo la vida sin vos, Manuel. Te amo“, le dijo mirándolo a los ojos.

Y él, con lágrimas en los ojos, le respondió: “Anna, yo no te prometo nada porque uno promete lo que le cuesta fuerza hacer. Y a mí, amarte y cuidarte, pues son tareas a las que no me cuesta someterme. Ni que yo elija. Yo nací para ser tu esposo y acompañarte toda mi vida“.