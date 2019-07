Un mes después de lo sucedido el actor se dio cuenta de que aquel beso fue una despedida: "Me dio un ataque de llanto en Libertador. Tuve que parar el auto porque no podía parar de llorar. Me di cuenta y dije: 'Mirá este hijo de puta cómo…' Porque fue realmente de la nada. Fue un beso que vos decís 'uff, le pintó una que yo no conocía'. Casi que me reía de la situación. Y después me di cuenta de que no era así".