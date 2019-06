"Estamos todos desolados. Es un golpe muy duro para nosotros, es un tipo joven. Sigo hablando en presente porque vamos a pelear por la esperanza. Este verano Miguel cumplió el sueño de llevar a su hija a Disney. Él me intentaba cuidar a mí, yo a él, y ninguno de los dos nos cuidábamos, creemos que tenemos la vida comprada y que no nos va a pasar nada. Cuando se sentía mal, se iba a un costado y se prendía un pucho. Él creía que con eso se curaba todo, y no", lamentó el periodista sobre el vínculo que mantiene con el asistente de piso que está casado y es padre de una joven de 20 años.