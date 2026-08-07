Swallow the Sun en México: boletos, horarios y todos los detalles para su concierto en CDMX

Fundada en Finlandia en el año 2000, la agrupación llega a la Ciudad de México como parte del Shining Over Latin America Tour 2026, su primera visita al país en tres años. (Facebook Swallow The Sun)

Guardar

Swallow the Sun llega a la Ciudad de México el domingo 23 de agosto de 2026 para una sola presentación en el Hendrix Bar de Azcapotzalco, como cierre de la gira Shining Over Latin America Tour, que recorre Brasil, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador y cinco ciudades mexicanas.

La banda de doom melódico nació en el año 2000 en la ciudad finlandesa de Jyväskylä. El guitarrista Juha Raivio fundó la banda junto al baterista Pasi Pasanen; ambos venían de tocar en Plutonium Orange. La alineación clásica se completó en 2001 con la incorporación del vocalista Mikko Kotamäki, el bajista Matti Honkonen y el tecladista Aleksi Munter.

PUBLICIDAD

La ambición original era modesta: escribir algunos temas al estilo de My Dying Bride. Lo que siguió fue una discografía de nueve álbumes de estudio, un álbum triple y un disco en vivo que redefine el doom melódico en Europa.

Su debut The Morning Never Came (2003) estableció el lenguaje sonoro de la banda: riffs densos, atmósferas glaciales y una melancolía que no busca consuelo. Ghosts of Loss (2005) y Hope (2007) consolidaron su lugar entre las bandas más respetadas del metal extremo europeo, al lado de Katatonia, Opeth y My Dying Bride.

PUBLICIDAD

Con Shining bajo el brazo y más de dos décadas de trayectoria, Swallow the Sun toca una sola fecha en México este agosto. La promotora Enter presenta el evento con tres bandas nacionales en el cartel. (Facebook Swallow The Sun)

Songs from the North y el éxito internacional

En 2015 la banda lanzó Songs from the North I, II & III, un álbum triple que muchos consideran su obra más ambiciosa. El proyecto explora tres registros emocionales distintos en tres discos simultáneos: doom pesado, metal melódico y acústico introspectivo. La crítica especializada le asignó una calificación de 94.1 sobre 100 en Metal-Archives, la más alta de su catálogo.

When a Shadow Is Forced into the Light (2019) llegó en un momento personal devastador para Raivio, tras la muerte de su pareja. El disco entró en listas europeas y fue recibido como una de las piezas más crudas y honestas del metal contemporáneo.

PUBLICIDAD

Shining y la gira que cierra en la Ciudad de México

El álbum más reciente, Shining (2024, Century Media), marca una evolución en el sonido del grupo: estructuras más directas, sin abandonar la carga emocional que define a la banda. La gira que promueve ese material arrancó en Europa y América del Norte en 2025 antes de desembarcar en Latinoamérica este agosto.

La fecha del 23 de agosto en el Hendrix Bar (Av. Cuitláhuac 3368, Jardín Azpeitia, Azcapotzalco) cierra el recorrido latinoamericano. La alineación actual de la banda incluye a Raivio en guitarras, Kotamäki en voz, Matti Honkonen en bajo, Juuso Raatikainen en batería y Juho Räihä en guitarras.

PUBLICIDAD

La banda finlandesa cierra su gira latinoamericana el 23 de agosto en la Ciudad de México. (Facebook Swallow The Sun)

El evento lo presenta la promotora Enter y suma tres actos mexicanos al cartel. Evercloud, de Guadalajara, representa el doom melódico nacional; Cerebral Miasma, de Pachuca, aporta death metal técnico; y Voraz, de la Ciudad de México, completa la noche con rock.

Los boletos VIP con acceso a soundcheck y meet & greet con los integrantes, fotografía y un artículo firmado por la banda. Lo cuales ya están disponibles desde mil 490 pesos, con cupo limitado.

PUBLICIDAD

Entrada general en preventa: 690 pesos.

General el día del evento: 790 pesos.

La venta en línea opera a través de enterlive.mx; en físico se consiguen en Grindestroy, en Hellfire los sábados del Tianguis del Chopo y en Necrosis Metal Store de Plaza San Cosme.