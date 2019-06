"Hasta hoy en día no caigo cómo fue que de un día para otro salí de las drogas, pero yo en ese momento estaba consumiendo paco. Se me había terminado y me iba a dormir a un baldío. Esa noche tengo un sueño y siento que me empieza a hablar una voz en off y no podía reconocer quién era. Me hablaba en argentino y me decía 'tenés que salir adelante, sos un muchacho joven, no te destruyas la vida con esto, te la vas a arruinar y no vas a llegar a nada'. A partir del día siguiente, no consumí más, pero todos mis compañeros me seguían invitando", expresó el artista ferroviario.