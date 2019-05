"Sebas me pide que le relate lo que venía haciendo, que me ponía heparina, que hicimos cuatro intentos, que no perdimos embarazos, porque no llegué a embarazarme, pero que hable de todas las pastillas que tomaba, todo lo que significa hacer tratamientos de fertilidad, que es de un impacto emocional y físico impresionante. No podía más, pensé que no estaba embarazada. De verdad, lo llamo a Pasqualini (el médico), y de verdad nos enteramos ahí", contó.