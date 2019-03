"Con Mónica F. he hablado un par de veces, no sé si era amante o qué era, pero hablamos. Yo la llamé porque me dijeron que era muy amiga de Emilio y la llamé cuando Emilio falleció porque no entendía bien y porque me habían comentado que creo que ella sabía donde Emilio había comprado el departamento para Emiliano. Entonces la llamé y le dije mirá, soy fulana de tal, pasa tal cosa, ¿vos me podés decir? Amorosa, divina Mónica, y me dijo yo sé donde lo compró, cerca de Ideas del Sur, sabía todos los datos", aseguró.