"De alguna manera, el tiempo y la preocupación, las preocupaciones, te van comiendo. A mí el cuerpo me empezó a pasar factura a partir de junio del año pasado, yo no tenía un dolor, no me dolía la cabeza, no tomaba una aspirina, pero qué pasa, estás concentrado en que vos tenés que pelear por alguien", concluyó.