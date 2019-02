"Fue claramente lo mejor que le pasó a mi vida profesional y a nivel humano. El Diario de Mariana me dio todo lo que le puede dar un programa a una persona, desde lo laboral y lo personal. Me dio la primera oportunidad de trabajar en la televisión, y me dio la oportunidad de crecer también. Lo voy a valorar siempre para toda mi vida. Y me dio muchos amigos, que son todos ustedes", remarcó.