"Renací del rechazo, el abuso y el dolor", rezaba el título de la revista en el que Anna contaba su pasado con su padre: "Hay distintos tipos de abuso, está el físico, el verbal, el sexual y el psicológico. Cuando estaba con él (Biasotti) no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida. A los nueve años no quise verlo más", contó en la entrevista.