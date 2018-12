Ella no fue la única compañera de elenco que salió a apoyar a Fardín tras la denuncia. También lo hizo Laura Esquivel: "Pensar que no me di cuenta por todo lo que estabas pasando en ese momento. Tampoco podía hacer mucho porque tenía un año menos que vos. En ese viaje yo cumplía 15. Pero la vida, con su peor cara, hizo que te hagas más valiente de lo que eras ya, y sacaste tu voz para hacerlo público y ayudar a tantas y tantos que pasan por esa situación. Hoy, te agarro la mano y no te suelto".