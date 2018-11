7) Germán Paoloski hace tentar a Vicentico. En El Diario de Medianoche, el conductor de Telefe Noticias cierra el programa con un show de Vicentico. El artista empieza a tocar los primeros acordes del tema "Solo un momento". Y de repente, para y le dice al periodista:"Sos un boludo, me está haciendo reír. ¿Estamos en vivo?". Por segunda vez, intenta cantar, pero sigue tentado. "Me querés arruinar la carrera, me hacés caras", le reclama Vicentico. "¡Estás loco!", le dice Paoloski y se retira del estudio.