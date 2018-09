Sin embargo, reconoció que el hecho de que estas cuestiones íntimas se hicieran públicas la terminó afectando. "Obviamente, que lo sufrí. No es verdad que no lo sufrí. No sería honesto de mi parte decir que todo me resbala. No es que todo me resbala. Es que yo sé el convenio que tengo con mi pareja, se qué acordamos nosotros. Y esto no estuvo bueno. Tenemos que hacer un mea cupa, para ver en qué hemos cometido errores", explicó.