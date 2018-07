"Porque el problema no lo tengo yo. Es como creer que una chica no debe tener minifalda para que un tipo no vaya y la toque. El tipo tiene que saber que no la puede tocar y vos tenés que saber que conmigo podés bromear con mi bigote, con que soy travesti, y con otra chica, no. El problema lo tiene el otro, el que no es educado. A él hay que apuntar, a esa persona. A mí no me avergüenza ser trans ni me avergüenzan las otras chicas", agregó.