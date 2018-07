–Mi inserción en los medios fue así, a través del humor autorreferencial, pero el marco social era otro. Burlarme de mi identidad era un modo de "transar" la aceptación de la gente. Pero resulta una puerta peligrosa que se abre a la descalificación: porque la homofobia también se manifiesta entre risas y aplausos. Y mucho se me criticó cuando dejé de hacerlo: "¡Ay, ahora se cree una señora!". Sí, y de eso se trata. De vivir como me siento y que todos lo respeten, sin necesidad de anteponer "transexual" a mi nombre. Me di cuenta de que ya no necesitaba decir que llevaba una maquinita de afeitar en la cartera para que me quieran. Me encanta Lizy, pero su actitud no construye en este contexto de lucha por la igualdad, en la que muchas compañeras quedaron en el camino. Yo le diría que lo piense, que no aporte a la confusión, que ya es hora de barajar y dar de nuevo.