Un rato después de concluida esa emisión, Doman mantuvo un encuentro con los productores. "Les dije que me parecía que Úrsula no podía continuar en este programa", advirtió, y aclaró por qué no le remarcó a la ex modelo, mientras estaba haciendo su descargo, que su pedido de disculpas era incompleto. "No es mi decisión, yo soy el conductor y hay una productora, y las decisiones se toman en conjunto. Además no se hace así: 'Úrsula, no quiero que sigas viniendo'. Me quedé helado".