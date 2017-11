En 1992 mi profesión fue desregularizada, por lo que pase a ser una Locutora independiente que supo que desde entonces nunca la iban a contratar en relación de dependencia, por lo que jamas recibiría indemnización alguna o "esas nimiedades" si decidían reemplazarla por otro profesional. No me amilané. Me dijeron que de este modo iba a ganar más que un empleado común y quiero que sepa que eso jamás sucedió y menos en estos tiempos, por lo que terminé teniendo siempre varios laburos. YO NO ELEGÍ. Enfrente al toro, tratando siempre de buscar y juntar para cuando "no hubiese", cuestión y sueño en el que aun sigo involucrada. Porque yo… no robo, escasamente he tenido posibilidad de elegir cómo y para quién trabajar y siempre me corrieron de cerca, el temor a perder el laburo, la inestabilidad y algo de necesidad.