"Lloré mucho, por eso mis papás me acompañan tanto en esto, sobre todo mi mamá. Lo que me llevó es un deseo muy profundo, de hace muchos años, me di cuenta que me estaba reprimiendo algo que ya no lo podía sostener. Fue un proceso difícil, y el día que tomé la decisión fui esa tarde llorando a una psicóloga a ver si me decidía o no", concluyó emocionada.