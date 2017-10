"Desde los 12 años que me gusta", dijo este lunes invitado a un programa de televisión en el que también destacó que no le gusta hablar de su vida privada. "Yo hablo si quiero. No tengo que darle explicaciones a nadie. A mí me gusta Nicole más allá de que sea famosa, o no. Si eso me da reconocimiento, no es que yo la haya buscado por eso. La busqué porque me gustó ella", explicó en El diario de Mariana.