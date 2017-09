En una entrevista con Clarín, Poroto explicó que no siente culpa por el fin de su relación con la madre de sus hijas: "En mi caso no, porque fue una separación de común acuerdo. Bancamos la parada durante mucho tiempo tratando de recomponer la relación, pero lamentablemente llegó un momento en que hubo que dar un paso al costado. Creo que ninguno tiene nada que reprochar. Bah… yo, de mi lado, no tengo ningún reproche porque en la relación lo di todo, traté de salvarla también dando todo porque uno piensa en la familia, en los hijos… Pero sí, cuesta dar ese paso al costado. A veces no hay más remedio y decís 'hasta acá llegué' y entonces tuvimos que tomar la decisión de separarnos".