Aunque al defensor de Vélez también se lo vinculó con varias famosas, todavía no blanqueó a ninguna novia. Más allá de haber hecho el duelo, reconoció que no le fue fácil ver fotos de su ex con otro hombre: "Cuesta al inicio, después uno se acostumbra. El inicio de verla con otro o las primeras fotos cuesta un poco. En nuestro caso, al ser tan públicos, era inevitable verlo. No es que uno se enoje o te duela… pero es una sensación rara después de estar tantos años con alguien verla con otra persona. Pero llega un momento en que decís 'bueno, ya está'".