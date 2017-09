"No quiero hablar de mi vida personal, quiero que lo entiendan y los respeten. Que hablen lo que quieran yo no voy a hablar. No voy a ser parte de este juego que me parece ridículo. No tenemos nada que ocultar porque cuando uno oculta es porque está haciendo algo malo. Y nosotros hacemos planes normales, salimos. ¿Quién está de novio acá? ¿No salís a cenar o al cine? Nosotros hacemos lo mismo", había dicho Moyano a la prensa al regresar a la Argentina del viaje que compartió con Nicole.