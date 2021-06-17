Melisa Zurita: “La grieta cambió radicalmente la competencia entre los canales de noticias”

Melisa Zurita

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La periodista Melisa Zurita comenzó su carrera en los medios en el 2002, cuando apenas tenía 22 años. A partir de allí trabajó ininterrumpidamente como productora, cronista, redactora y conductora, en Canal 26. Durante estos años entrevistó a importantes personalidades, cubrió todas las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en estos años y condujo varios programas y noticieros de TV.

Zurita se recibió como licenciada en Ciencias de la comunicación social, estudió locución, oratoria y actualmente realiza un posgrado en periodismo. Desde que debutó en televisión trabajó con Maximiliano Montenegro, Antonio Fernández Llorente, Carlos Monti, Andrés Klipphan, Manuel castro, David Kavlin, Gustavo Mura, Diego Codini y Martin Paldrok, entre otros profesionales del medio. Recientemente formó parte del programa Chicas Guapas, en el canal América, y tuvo su propio programa de radio, en OM 97.1 FM, en donde entrevistó a varias figuras del mundo del espectáculo.

En una entrevista con Teleshow, la periodista habló sobre la dura competencia de los canales de noticias y explicó cómo la grieta cambió la competencia entre los canales de noticias.

Melisa Zurita en Canal 26

“Hoy miden los canales que critican fuertemente al gobierno o los que lo apoyan abiertamente. La grieta cambió la lógica de los canales de noticias. La opinión quizás rinde más que una noticia o cómo se cuenta”, dijo Zurita. Además cuestionó la búsqueda frenética por el rating: “El minuto a minuto afectó a los noticieros como sucedió con los programas de entretenimiento. Y las noticias no siempre tienen que medir, lo importante es que el televidente se informe y no solo con lo que genera más audiencia”.

La reconocida periodista también aseguró que la televisión está pasando por una crisis de contenidos. “Me parece que los programadores no analizan los gustos y las tendencias. Salvo pocas excepciones, los canales de la TV abierta están perdiendo audiencia, esto significa que los televidentes buscan contenidos en otras plataformas. Muchos de los programas que están en pantalla dejaron de lado el lenguaje audiovisual y ya no cuentan historias a través de las imágenes, sino que parece un relato casi radial, aburrido”.

Para Zurita la televisión debería volver a su esencia. “Volvería a contar historias, con muchas imágenes. Y, principalmente, retomaría el trabajo en equipo para escuchar, debatir, analizar. Solo así los canales lograrían recuperar el terreno perdido, que hoy se llevaron las plataformas de streaming”.

Melisa Zurita

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