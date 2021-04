Moria Casán recibió la primera dosis de la vacuna Sinopharm: “Es como si me hubiera tragado un chino con una planta de cannabis”

Moria Casán contó cómo la convocaron desde el Gobierno bonaerense para darse la vacuna rusa (Video: "Lo de Mariana", El Trece)

“Voy a contar la verdad porque no hay por qué ocultar algo”, dijo Moria Casán este martes sentada en el programa de Mariana Fabbiani por la pantalla de El Trece, ciclo en el cual también estuvo invitado el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Las palabras de la actriz corresponden al escándalo que surgió en febrero pasado cuando anunció que se daría la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Por ese entonces, sus palabras desataron una polémica en la cual se hablaba de que había tenido cierto beneficio al acceder a la vacuna por su condición de personalidad pública. Finalmente, no se la dio y terminó apuntando contra quienes la cuestionaron. “Los acuso de ignorantes, prejuiciosos y de colgarse de mi fama”, aseguró en una carta pública.

Este martes, reveló cómo fue el contacto que tuvieron en aquel entonces desde el Gobierno bonaerense para que se aplicara la vacuna. “(Mi nieta) Elena va al colegio con el hijo de Axel Kicillof -el Gobernador de la provincia de Buenos Aires-. Son muy amigos, Kicillof ha ido con la esposa a los cumpleaños, mi nieta va a su casa...”, introdujo Moria.

Y continuó: “La mujer de Kicillof (Soledad Quereilhac) la llamó a mi hija, Sofía Gala, porque había tanta mala leche y mala información contra la vacuna Sputnik V, (se decía que) nos iban a envenenar. Entonces, quería reunir algunas personalidades”.

Atenta a las palabras de su invitada, Mariana Fabbiani le consultó si se trató de una publicidad o una campaña a favor de dicha vacuna, y la actriz aclaró que jamás le hablaron en esos términos. “Yo no me meto en la política. Me llamaron a ver si yo quería, o no, darme la vacuna. Nunca me dijeron campaña ni nada. Me dijeron que buscaban referentes que se la quisieran dar”, indicó la actriz que en su momento aceptó la convocatoria. “Y quedamos en que me iban a avisar en dónde me la iba a dar”.

Moria también destacó que su momento, y luego de escuchar lo que se decía sobre dicha vacuna rusa, su hija Sofía Gala le “rogó” para que no se aplicara. Sin embargo, ella se manifestó como “pro vacunas” y estaba dispuesta a dársela. “Lo comento en el programa de Susana Roccasalvo (Implacables, por El Nueve) y ahí hablaron de Vacunación Vip...”, continuó La One.

Moria Casán recibió la primera dosis de la vacuna Sinopharm (Video: "Lo de Mariana", El Trece)

“Hasta que me llamaron a mí, prácticamente, no se quería vacunar nadie. Yo también me sentí un conejito de indias. Yo soy pro Moria Casán, no le hago publicidad a nadie porque no recibo ningún billete”, agregó y aseguró que dicho altercado le sacó “las ganas” de vacunarse: “Tengo muchas defensas, hago medicina anti-age”.

Sin embargo, una vez que el Gobierno bonaerense anunció que ya estaban habitadas las vacunas para el grupo etario al que ella pertenece fue su asistente Galo quien decidió anotarla a través de la aplicación para que le llegara su turno cuando correspondiera. Y así fue: recibió la primera dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus en un centro vacunatorio de Pilar el pasado domingo 11 de abril.

“Tuviste algún efecto secundario?”, le preguntaron en el programa que conduce Mariana Fabbiani. Fiel a su característico humor, Moria respondió con un tono jocoso: “Es como si me hubiera tragado un chino con una planta de cannabis. Los primeros días me tuve que tomar un Rivo (por Rivotril, un clonazepam). Soy muy energética, estoy en una quinta dimensión, súper relajada y feliz. La (vacuna) china por ahora me dio un chino con cannabis”.

