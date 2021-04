Game of Thrones: las 10 claves de su éxito a una década de su estreno

Se cumplen 10 años del estreno de "Game of Thrones"

Parece mentira pero ya pasó una década desde la primera vez que vimos a los Lannister, Los Stark, Los Baratheon, los Targaryen, entre otras familias, interactuar en la pantalla de HBO. Era el 17 de abril de 2011 y comenzaba una historia que marcaría para siempre la forma de mirar una serie. Nadie podría imaginar lo que esta ficción podría generar a nivel mundial. Pero de a poco logró convertirse en un fenómeno dentro de la televisión paga.

La historia de Game of Thrones, se la debemos a su creador, George R.R: Martin, que ideó los escenarios y los conflictos más complejos en su mente para recrear la trama. ¿Quién se iba a sentar en el trono? era la pregunta que perseguimos a lo largo de las 8 temporadas que duró la serie. Que si el final fue el apropiado, que si Daenerys actuó mal, que si Jon Snow se debería haber quedado con el poder absoluto... todas fueron polémicas que se discutieron durante meses. Es que estas cosas generan las grandes historias que se convierten en clásicos, como lo fue el final de Lost, Los Soprano o Breaking Bad.

Entonces, ¿Qué fue aquello que nos atrajo tanto de Game of Thrones?¿Por qué encontró fanáticos en todos los grupos sociales? ¿Cómo es que llegó a acumular 160 nominaciones a los Emmy Awards y a ganar 59 galardones? Hagamos un repaso sobre las 10 claves del éxito de esta serie que, por supuesto, vale la pena volver a ver. (ALERTA: SPOILERS PARA QUIENES AÚN NO LA VIERON)

Capítulos que fueron inolvidables

Game of Thrones

Cada serie guarda en su haber capítulos que se convierten en clásicos dentro su propia historia. Pero Game of Thrones nos regaló episodios que ya son legendarios. Por solo mencionar algunos de ellos, y, siendo injustos con los que quedan afuera, podríamos incluir en esta lista a “La Boda Roja” donde mueren Robb Stark y su madre Catelyn entre muchos otros; el episodio que recrea el juicio que enfrenta Tyrion Lannister ante la acusación de asesinato de Jeoffrey Baratheon; la batalla de los salvajes comandados por Jon Snow y la llegada de los Caminantes Blancos; la Boda púrpura cuando muere envenenado Jeoffrey. Son solo algunos de los tantos episodios inolvidables de la serie. O también el famoso “Shame, shame” en el que Cersei camina desnuda ante una multitud en busca de su liberación. Y por supuesto, “La batalla de los bastardos” que enfrentó a Jon Snow con Ramsay Bolton.

Muertes inolvidables

Una de las muertes más sorprendentes de "Game of Thrones" (Foto: HBO)

Si hubo otra cosa que aprendimos en Game of Thrones es que no hay muertes tranquilas. O te muerde un animal, te masacran o tenés el peor de los asesinatos. Nadie podrá olvidar nunca la muerte de Oberyn Martell durante el duelo con La Montaña cuando le hunde sus propios ojos y le explota la cabeza, o cuando “Meñique” arroja con el vacío a Lysa Arryn, la hermana de Catelyn, o el intento de asesinato a Jon Snow por parte de sus compañeros de la guardia de la noche, o Arya matando al líder de los Caminantes Blancos, o lo que implicó la muerte de Twin Lannister por parte de su hijo. ¿Quién podrá olvidar el momento en que decapitan a Need Stark o el veneno que toma Olenna Tyrell cuando admite que fue ella quien mató a Jeoffrey?. También la muerte de este rey joven (odioso, muy odioso) tomando una copa de vino envenenado. Y no olvidar la muerte de Viserys Targaryen que encuentra su propia muerte quemado cuando le derraman oro hirviendo sobre su cuerpo como así también la de Ramsay Bolton mordido por los perros.

Las mujeres

Daenerys Targaryen encarnada por Emilia Clarke (Game of Thrones)

Sin dudas Game of Thrones generó una gama de personajes femeninos súper interesantes que hasta el momentos no abundaban tanto en las series. La malvada Cersei, la vengadora y paciente Arya, Daenerys Targaryen y sus dragones, Sansa y su evolución a lo largo de la historia, la genial Oleana con revelación antes de morir, la bruja Melisandre, o la inquietante Margaery Tyrell. Todas ellas formaron parte de este grupo de mujeres que generó tramas inquietantes a lo largo de la serie.

El despliegue de producción

"Game of Thrones"

Cada episodio de Game of Thrones tenía un presupuesto impensado para una producción televisiva. Así fue como vimos las mejores batallas en la pantalla chica, una cantidad incontable de extras, escenarios en países donde la producción era extremadamente costosa. Equipo enormes de maquillaje, de vestuaristas y de efectos especiales que hicieron de cada capítulo la sensación de estar mirando una película.

La creación de los enemigos

Cersei Lannister (Game of Thrones)

Los malos y los buenos estaban desdibujados en esta serie, pero no así los enemigos. Algunos se sostuvieron desde el inicio de la historia como Cersei Lannister, y otros fueron surgiendo y desvaneciéndose a lo largo de los episodios. Si en un momento el enemigo a combatir era Jeoffrey y su madre y a Jaime, luego fueron los salvajes, después los Caminantes. Más adelante fue Ramsay, también lo fue Melisandre e incluso hacia el final Daenerys Targaryen.

Sexo y violencia

Game of Thrones

Dos conceptos dentro de un guión que no fallan por su impacto visual y las sensaciones más íntimas que conllevan. Un sexo salvaje, descontrolado, cuerpos desnudos en casi todos los episodios mezclados con escenas violentas con sangre y asesinatos descarnados fueron otras de las claves de Game of Thrones.

Giros en el guión

Jon Snow, asesinado por sus propios compañeros (Foto: HBO)

Una de las frutillas del postre de Game of Thrones fueron sus cambios de rumbo en la historia. Giros inesperados que nos quitaron el velo antes líneas argumentales que creíamos certeras pero no eran tan así. Algunos de estos giros fueron: el asesinato de Jon Snow y Mellisandre reviviéndolo. La muerte de Nedd Stark. La revelación de los padres de Jon Snow. Daenerys resurgiendo de las cenizas con los bebés dragones. Cuando arrojan a Bran por la torre. El significado de Hodoor. Son solo algunos de ellos.

La muerte le podía llegar a todos... todos

La muerte de Joffrey fue una de las más festejadas por los fans (Foto: HBO)

Ningún personaje tenía asegurada su continuidad en esta serie. De hecho los mismos actores desconocían si “iban a llegar vivos” al final de cada temporada. Muertes inesperadas como por ejemplo alguien que creíamos central de la historia como Nedd Stark, asesinado al final de la primera entrega. Ahí entendimos que nadie era esencial en esta serie. Unas a otras se fueron sucediendo y de esa manera fuimos despidiendo a personajes, algunos odiosos y otros entrañables.

La complejidad de las familias

Game of Thrones (HBO via AP)

Llevarse bien con la familia puede resultar un tema difícil y de eso también aprendimos en Game of Thrones. Conflictos familiares por doquier, hermanos incestuosos, padres abusivos, traiciones e incluso asesinatos dentro de cada seno familiar, hicieron de esta serie otras de las claves del éxito. ¿Quién acaso imaginaba que dos hermanos podrían ser amantes o que Jon Snow no era un bastardo sino un heredero legítimo del trono por tener “sangre real”?

Creación de imágenes icónicas

Game of thrones, Winter is coming

La imagen del trono es ya un emblema de la serie. Un asiento de rey con terminaciones en punta que remiten al hierro, a la frialdad y a lo complejidad que implicaría sentarse en él. Los escudos de cada familia también se convirtieron en fotos que no olvidaremos como el dragón de los Targaryen, el lobo huargo de los Stark (con la leyenda winter is coming), el león rojo de los Lannister. Cada una de estas imágenes crearon sensaciones diferentes en el espectador con su sola aparición en alguna escena.

En 2022 HBO estrenará House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, basada en el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, ambientada 300 años antes de la historia de la serie original y que se enfocará en la Casa Targaryen.

