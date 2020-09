Kit Harington criticó a su personaje de Jon Snow en “Game of Thrones”: “Es un modelo masculino que el mundo no necesita ver más”

Kit Harington saltó a la fama gracias a su rol de Jon Snow. Sin embargo, el actor ha asegurado que no quiere interpretar más personajes parecidos al de "Game of Thrones"

Kit Harington habló de su papel en “Game of Thrones” y dijo que no quiere volver a interpretar a héroes como Jon Snow. “Siento que es un tipo de papel que no voy a interpretar más. No es un papel masculino que el mundo necesite ver”, expresó el actor en declaraciones a The Telegraph. En conversación con el medio británico reveló que el “trauma masculino heredado” ha impedido que los hombres sean honestos sobre sus sentimientos tanto en la vida real como en la pantalla.

El intérprete de 33 años afirmó que los hombres no hablan de sus sentimientos porque les preocupa que eso “muestre debilidad”, y que “no es masculino” hacerlo. Para el actor, este es un concepto antiguo. “Siento que emocionalmente los hombres tienen un problema, un bloqueo, y ese bloqueo ha venido de la Segunda Guerra Mundial, transmitido de abuelo a padre a hijo”, explicó Harington en la que criticó el hermetismo del héroe, su incapacidad para mostrar sus emociones y para exponer su vulnerabilidad. “No hablamos de cómo nos sentimos porque muestra debilidad, porque no es masculino”.

“Habiendo interpretado a un hombre que estaba en silencio, que fue heroico, siento que en el futuro ese es un papel que ya no quiero interpretar más", expresó Harington en dicha entrevista sobre Jon Snow, el papel que catapultó a la fama

Harington cree que el personaje de la exitosa serie de HBO “es un rol masculino del que el mundo no necesita ver mucho más” y por eso reflexiona sobre la necesidad que hay en el cine de cambiar esta mentalidad. Él sabe de lo que habla porque en su casa fue criado en un ambiente de género fluido donde no había diferencias entre hombres y mujeres, gracias a la enseñanzas de su madre, la dramaturga Deborah Jane Catesby. “De pequeño pedía a Max El Poderoso [una serie de animación de mediados de los noventa] y ella me compraba una Polly Pocket. Pedí un muñeco de acción y ella me regalaba una muñeca”, dijo sobre los juguetes que socialmente están asociados a niños y a niñas.

Esta no es la primera vez que el británico critica la masculinidad tóxica. “¿Qué hemos hecho mal en lo que respecta a la masculinidad?”, planteó en una entrevista con The Sunday Times en 2018. “¿Qué es innato y qué es aprendido? Lo que se muestra en la televisión y en las calles hace que los niños pequeños sientan que tienen que tener este comportamiento para ser un hombre”, lamentó.

Rose Leslie y Kit Harington se casaron tras conocerse en "Game Of Thrones" ( AFP)

Después de internarse en una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas de ansiedad tras finalizar el rodaje de “Game of Thrones”, el actor contó que durante estos meses de cuarentena estuvo intentando superar todo lo que le generó la gran exposición que tuvo por el final del programa el año pasado tras ocho temporadas y diez años de arduo trabajo. Además, el marido de Rose Leslie, a quien conoció en la serie, aseguró que llegó a plantearse si quería seguir o no seguir actuando.

"Viste ese sentimiento de alegría que tenés cuando caminás por la calle y te das cuenta de que no has pensado en tu ex novia por un tiempo, y decís: ‘Creo que lo estoy superando’. Estoy en ese lugar ahora y estoy realmente feliz ", dijo Harington, sobre la ficción inspirada en los libros de George R.R. Martin. Y agregó: “Lloré mucho en la última temporada, solo por puro cansancio. Pero me sentía bastante emocionado. Creo que tenía más que ver con Emilia Clarke, con la gente que me rodeaba y la historia que llegaba a su fin”.

Sin embargo, estos meses de aislamiento social, le hizo ver que la actuación sigue siendo su gran pasión. "Me di cuenta de que en realidad extraño mi oficio, extraño lo que hago. Es una linda revelación ", dijo Harington.

Parece que Harington se ha despedido definitivamente de Jon Snow y rechazó volver a interpretarlo en futuros spin-offs. “¿Querría volver atrás y hacer más? No”, dijo a la BBC.“Han sido 10 años de nuestra vida. Eso es algo muy inusual para un actor”, apuntó.

Tras el final de la serie de HBO, Harington solamente ha aparecido en un capítulo de la versión británica de “Criminal”. El intérprete ha fichado por el Universo Cinematográfico Marvel y participará en “The Eternals” en el rol de Dane Whitman, el superhéroe conocido como Black Knight. Se espera que la película llegue a los cines en 2021.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Primero fue albañil, pero aprovechó su parecido con Brad Pitt para hacer otra carrera

HBO canceló la precuela de “Game of Thrones” protagonizada por Naomi Watts

Murió Diana Rigg, legendaria actriz británica de “Los vengadores” y “Game of Thrones”