José María Listorti cruzó a Pampita por sus críticas al cierre de las escuelas: “Tené un poco de criterio”

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández anunció una serie de nuevas medidas restrictivas con el objetivo de aminorar la curva de contagios de coronavirus en todo el país. Una de ellas es la suspensión de clases presenciales en los tres niveles educativos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): a partir del lunes 19, las clases quedarán suspendidas de manera temporal y los docentes deberán retornar al método de enseñanza virtual. La medida quedará vigente hasta el viernes 30 de abril.

Tanto la suspensión presencial de las clases, como así también el cese en la actividad de cines y teatros, causó malestar en el ambiente del espectáculo. Diferentes figuras se manifestaron en las redes sociales y en los programas de televisión en contra de las medidas. Una de las más encendidas fue Pampita, quien le dedicó tres tuits al tema: “¡La educación es un tema crítico en una emergencia! Los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social”, escribió en el primero.

“¡Al menos 450 mil vacunas fueron destinadas para los docentes! ¿Y suspenden las clases presenciales?“, dijo a continuación. Y cerró: “¡Alumnos de primaria podrían perder hasta el 70 por ciento del aprendizaje! ¡Las clases virtuales producen un deterioro en la salud física y emocional de los estudiantes!”, señaló la modelo, que tiene a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio en edad escolar.

Las palabras de Pampita dividieron aguas en la red del pajarito. Muchos avalaron sus dichos y otros se expresaron en contra, objetando algunas conductas recientes de la modelo, como la realización de un masivo baby shower, sin cumplir las recomendaciones del distanciamiento social. El intercambio llegó a la televisión, tal el caso de Hay que ver, en el que presentaron un informe sobre las declaraciones de Pampita y otros famosos con sus opiniones sobre el cierre de las escuelas.

Al volver al piso, el conductor del ciclo de El Nueve, José María Listorti, tomó la palabra para hablarle directamente a la modelo. “Yo la quiero un montón a Pampita, la admiro y entiendo que esté en contra, pero venís de hacer un baby shower con 40 personas. Tené un poquito de criterio en la vida, seamos un poco más responsables”, objetó el ex ShowMatch y continuó con su argumentación: “El baby shower puede esperar, no es fundamental, no es esencial y también es un foco de contagio”, añadió.

En este momento se sumó Denise Dumas, coincidiendo absolutamente con la postura de su compañero y apuntando específicamente a las reuniones sociales: “Es lo que contribuye a que el presidente tenga que decir ‘cortemos por algún lado’”, señaló la conductora. Cada vez más enérgico, Listorti retomó su argumentación y señaló a Florencia Peña, cuyo testimonio a favor de las medidas restrictivas también había sido parte del informe: “Flor Peña también hizo una fiesta hace poco para no sé cuántas personas. Nuestra gran responsabilidad es esa. Hace un poco se casó uno de los chicos de producción y yo le dije, ‘te quiero mucho, casate, pero no voy’”, afirmó el conductor para resaltar su postura.

La semana pasada, Pampita realizó el cuestionado festejo de bienvenida para la primera hija que espera con su marido, Roberto García Moritán. La reunión se realizó en la terraza del hotel Casa Sur Palermo, y la modelo fue muy criticada por mostrarse sin barbijo ni distancia social. Ante este escenario, utilizó su programa para aclarar lo que había sucedido. La primera en tomar la palabra fue Julieta Novarro, una de las invitadas. “Carolina dejó mucha gente afuera, quiero que lo sepan, porque no se podía. Y quiero decir algo a la gente que ve las fotos que subimos: cuando sacamos las fotos que es exactamente un segundo, nos sacamos el barbijo y lo tenemos en la mano. El protocolo dice que tiene que ser 15 minutos de contacto estrecho y nosotros tardamos un segundo y después lo volvemos a poner”. En ese momento, la conductora agregó: “Y para comer te lo tenés que sacar también”.





