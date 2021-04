Quiénes serán los invitados de Andy Kusnetzoff y Juana Viale de este fin de semana

Juana Viale y Andy Kusnetzoff tendrán reconocidos invitados este fin de semana

Juana Viale y Andy Kusnetzoff volverán a tener una competencia mano a mano por el rating del sábado por la noche con sus respectivos ciclos, La Noche de Mirtha, por un lado, y PH Podemos Hablar, por el otro. En el caso de la nieta de la Chiqui, también hará el clásico de los domingos al mediodía, Almorzando con Mirtha Legrand.

En cuanto al programa de El Trece, la hija de Marcela Tinayre opta por una mesa más política en su emisión nocturna. En esa línea, recibirá a Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires; los periodistas Chiche Gelblung y María Julia Oliván, y el doctor Pablo Pratesi, jefe de terapia intensiva del Hospital Austral. Probablemente, los ejes temáticos abarquen, entre otros, las nuevas medidas restrictivas que estableció el presidente Alberto Fernández debido a la segunda ola de coronavirus que afecta al país. En tanto, el domingo apostará a un clima más distendido con las presencias del periodista Osvaldo Bazán, el diseñador Benito Fernández, el cantante el Mono de Kapanga y la panelista y bailarina Cinthia Fernández.

Cabe recordar que este miércoles por la tarde, Legrand finalmente recibió la segunda dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, hecho que hace pensar que su vuelta a la televisión está cada vez más cerca. “¡Llegó el día tan esperado por mi! Acabo de recibir la 2da dosis de la vacuna @sputnikvaccine ¡Estoy muy feliz! Esperaré el tiempo indicado para testear mis anticuerpos y así podré volver a trabajar. ¡Muchas gracias a todos!”, escribió en su cuenta de Twitter.

El tweet de Mirtha Legrand anunciando que se aplicó la segunda dosis

En marzo, la dama de los almuerzos le había dicho a Teleshow que había decidido postergar su vuelta a la televisión hasta tanto no tener completa su vacunación.: “Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada”. A fin de año, regresó a la televisión argentina con un especial y manifestó sus ganas de poder volver. Siempre y cuando estuvieran dadas las condiciones sanitarias.

Por el lado del ciclo de Telefe, Andy tendrá en su ya famoso “punto de encuentro” a los periodistas Luis Ventura y Agustina Kampfer; los actores Cecilia Dopazo y Fede Bal; y la cantante Cazzu. El conductor comenzó el sábado 20 de marzo la quinta temporada de PH, un espacio donde los famosos dan a conocer sus historias de vida, conversan sobre temas de actualidad y debaten sobre algunos temas controvertidos.

En este año, el ex CQC mantuvo la esencia del programa, pero creó secciones nuevas e incluso tomó la iniciativa de invitar a dos cocineros que hayan perdido el trabajo por la pandemia para que colaboren con la comida. “Con dos teléfonos no resolvés el problema, pero sirve para concientizar, empatizar con lo que sucede, y con lo que va a ser la post pandemia”, había dicho en diálogo con Teleshow.

Cabe destacar que el 7 de abril, el reconocido conductor anunció que será papá nuevamente a los 50 años. “Acá estamos... ¡felices los cuatro! @florkourny #Hele”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una tierna postal en la que se lo ve junto a su pareja y a su pequeña Helena, de cuatro años. Rápidamente, el posteo se llenó de likes y de comentarios, entre ellos el de varios famosos, que lo felicitaron por su nueva paternidad. “Felicidades Coquito y Flor”, le escribió Vero Lozano, mientras que Celeste Cid le expresó: “¡Qué lindos! Muchas felicidades”. También recibió el saludo de Darío Turo, gerente de Telefe: “¡Lindísima noticia! Muchas felicidades”.





SEGUIR LEYENDO: