Polémica y acusaciones cruzadas por la boda del hermano de Leandro Penna: denuncian que hubo 200 invitados

El hermano de Leandro Penna, recién casado

“Best moment (mejor momento)”, escribió en su cuenta de Instagram Victoria Movalli junto con la foto en la que acababa de dar el “sí” ante Dios con Guillermo, hermano de Leandro Penna. Los novios decidieron casarse durante la pandemia y planearon una gran fiesta en la casa de campo del mediático en Potrero de Garay, Córdoba. La semana pasada, ante el avance de la segunda ola de coronavirus las restricciones se endurecieron en todo el país, lo que no impidió que ellos sellaran su amor. Lo que tal vez la novia no imaginó, era que aquel momento se convertiría en noticia días más tarde.

Gerardo Martínez, intendente de la localidad cordobesa dijo a Cadena 3 que el día que se realizaría la fiesta (el sábado 10 de abril), “inspectores municipales se presentaron en la residencia, la cual no está habilitada para casamientos, y se notificó que no se podía llevar adelante el evento, que tendría entre 150 y 200 asistentes”. Según el político, la celebración se realizó igual: “Había funcionarios, personajes de la farándula y miembros del COE provincial, los cuales eran los que sacaban chapa y decían que con levantar el teléfono el evento se iba a realizar igual”.

El fiscal Diego Fernández que investiga en la causa, convocó al funcionario a ratificar sus dichos y deberá reunir las pruebas necesarias para que la Justicia pueda determinar si hubo o no una fiesta con centenares de personas.

Leandro Penna

En diálogo con Teleshow, Leandro Penna, que no pudo asistir a la boda ya que se encuentra en Chile trabajando, explicó: “Mi hermano hace unos meses decidió casarse en pandemia, sabíamos que podía pasar cualquier cosa. Una semana antes de Semana Santa lo llamo al jefe comunal notificándole que se iba a casar que se tomarían las medidas correspondientes para llevarle tranquilidad a él y a los vecinos, después el presidente y el gobernador tomamos medidas que acompañamos de manera responsable”.

Según el relato del modelo, tras las medidas de público conocimiento él volvió a llamar al jefe comunal: “Le dije que la fiesta se daba de baja, que no se iba a hacer, para llevarle tranquilidad a la gente que ya sabía que iba a haber un casamiento. Avise que la fiesta no se hacía”.

El momento en el que el juez de paz declaró a Victoria y Guillermo marido y mujer

Sin la fiesta multitudinaria que habían organizado originalmente según Penna, los novios se casaron igual: “Se casaron por Iglesia con los protocolos que exige el lugar y de ahí fueron a Potrero, al campo mío, con todas las medidas. Fue el oficial público del Registro Civil Móvil que corroboró los protocolos y se procedió a la boda”.

El actor dijo que fueron testigos de la unión los familiares más cercanos de Guillermo y Victoria, que en total sumaban entre 25 y 30 personas: “Estaban en un lugar abierto en el que se cumple perfectamente con los protocolos, eran solo los íntimos de mi hermano y de mi cuñada”.

Días antes de la boda, los novios en el campo de Leandro

“Lo más grave y donde empieza el tema, es que el presidente comunal salió a mentir diciendo que había políticos, gente del COE, de la farándula, 250 personas”, dijo Leandro y acusó al funcionario de cerrar el paso de la calle para no dejar que su madre y los novios ingresaran al campo: “Les impidieron el paso a mi propiedad, ni la policía puede cortar el paso a un ciudadano”.

En ese momento el intendente y el mediático hablaron por teléfono. “Le pedí que los dejara pasar y que mandara a un policía para que verificara la cantidad de gente. El policía notifica en el acta que había entre 25 y 30 personas”, dijo Penna. Sobre el mismo hecho, Martínez contó: “La hermana se bajó del auto y aceptó que había más de cien personas, hablé con Leandro y le pedí que ayudara a sacar a la gente”.

Luego de que la polémica se hiciera pública, la familia Penna decidió enviar una carta documento al funcionario pidiéndole que se retractara. “La verdad es que me molesta la mentira. Todos los días antes del casamiento veníamos sufriendo por las medidas, hubo que dar de baja muchas cosas y eso significa que mucha gente se quedó sin empleo, sin trabajo, gente que contaba con eso para comer, mozos, DJ, banda, gente que iba a trabajar”, dijo Leandro que aseguró que el intendente tiene problemas en la comuna y que esto “lo hizo por prensa, para tapar sus problemas, pero los empeoró”.

La carta documento de Penna al intendente

Ahora, los novios y su familia quieren que el funcionario se presente en la Justicia y de nombre y apellido de los presuntos asistentes a la fiesta y que presente pruebas. “Si hubo 300 personas, que tome medidas. Queremos que esto se esclarezca”, cerró.

Victoria, hablando sobre su casamiento

Victoria en sus redes, sobre las repercusiones

En sus redes sociales, días antes del casamiento, la novia escribió: “Hoy la vida me demostró que las cosas no son cuándo nosotros queremos sino cuando tienen que ser (y será increíble), lo acepto con una sonrisa”. En una de sus historias recientes compartió una foto de una nota sobre su casamiento que estaban pasando en canal Doce de Córdoba y escribió: “Mientras me tomo un café, me veo en el noticiero en la fiesta que nunca se hizo”.

"Especial, íntimo con los míos", escribió Victoria

Además, compartió varias fotos del evento, en una de ellas en las que está con su flamante marido, su cuñada y su hermano comentó: “Fue muy especial, íntimo con los míos”, dando a entender que hubo poca gente. También posteó imágenes del momento en el que el juez los declaró marido y mujer, en el campo de Penna. En dicha postal se los ve rodeados de su familia, en el plano cerrado, se pueden observar unas diez personas aproximadamente, aunque no se sabe si había más y cuántas.

SEGUIR LEYENDO: