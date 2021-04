El Puma Goity habló sobre las nuevas restricciones por el coronavirus: “Siempre pagamos los que hacemos las cosas bien”

El Puma Goity habla de la actualidad del país ("Vivo el domingo" -A24)

El Puma Goity habló de todo en una entrevista que le brindó a Cecilio Flematti y que se emitió este domingo en A24. Con una mirada crítica, el actor que protagoniza la obra Lo escucho junto a Jorge Suárez en el Metropolitan Sura, dio su opinión sobre la actualidad argentina y los efectos de la pandemia en la economía y la sociedad. “Es un pecado mortal este país. Que tengamos el 42% de gente bajo el nivel de pobreza donde acá plantamos papa y tenemos papa, me parece que estamos haciendo las cosas mal. Hasta que no entendamos esto, sobre todo nuestros dirigentes, que ninguno se puede hacer el canchero, sea del lugar que sea”, comenzó diciendo. Y agregó: “Todos somos responsables, en menor o mayor medida pero somos todos somos cómplices de tener un país que no tendríamos que tener”.

En ese sentido, Goity dio su punto de vista sobre la política: “Yo no tengo más expectativas. Tengo deseos y ganas, que es un montón, pero expectativas no, no espero nada. No espero de ningún gobierno nada, lo que espero es lo que puedo aportar yo. Le deseo lo mejor. Lo que estoy harto es de la canchereada, siempre la culpa es del de atrás, de las chicanas. Y ninguno tiene una posición para chicanear a nadie, porque todos fracasaron: peronistas, radicales, progresistas, lo que se te ocurra. Y encima tienen el tupé de joder al otro”. Y opinó sobre cuál fue la mejor gestión desde el regreso de la democracia en 1983: “Rescato el comienzo de (Raúl) Alfonsín, sin lugar a dudas, Néstor Kirchner también y me quedé ahí”.

Ante la consulta sobre si se involucraría en política, fue contundente: “Uno se involucra, no partidariamente. Soy apartidario, pero trato de colaborar humildemente en lo que sea. Tengo mi ideología y trato de hacerla. Pero yo no voy a abonar a la grieta. No voy a utilizar mi lugar de actor para abonar a un partido, me parece que es una canallada”. Por otra parte negó querer irse del país: “Esto es una mierda, pero es mía, es mi mierda. Y mi pequeña revolución es pretender que esto no digo que cambie, pero por lo menos volver a lograr que la gente te salude a la mañana y diga: ´Buen día´. Hasta eso se perdió. Somos una sociedad mal aprendida, canalla, egoísta, nos chu...un hue... el otro”.

Puma Goity y Jorge Suárez protagonizan la comedia teatral "Lo escucho"

Además, el actor se refirió a las nuevas restricciones que impuso el gobierno por el avance del coronavirus: “Siempre pagamos lo que hacemos las cosas bien. Por ejemplo, quieren cerrar y el sector del teatro ha invertido en aires acondicionados, nos hisopamos cada diez días, y resulta que como no se controla y hay fiestas clandestinas, por eso y por las marchas. Si vos no sabes organizar el velatorio del más grande deportista del mundo (por Diego Maradona), renunciá hermano. Fue un desastre absoluto, una vergüenza. Entonces, los que hacemos las cosas bien, tenemos que cerrar”. En ese sentido, señaló: “Tengo bronca, no miedo. Por la falta de creatividad, lo siniestro de ´quedate en casa’ pero las cuentas son cada vez más altas, los impuestos siguen subiendo. Entonces, dejame laburar hermano. Ni pánico ni valentía estúpida, respeto a esta enfermedad”.

Sin embargo, sobre cómo transitó la cuarentena, Goity aclaró: “A mí me gusta estar aislado, tengo una tendencia a aislarme. Me gusta estar solo, leer, hacer actividad física. En lo personal me la banco”. Y, por último, se refirió a si se considera machista. “Seguramente alguna vez lo fui, pero muy leve. Siempre tuve por suerte mujeres al lado que me pusieron los puntos. No por nada estoy solo. Si tuve algún atisbo, me lo bajaron a escobazos”, cerró entre risas.

