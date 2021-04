El rating de Jorge Rial con el debut de TV Nostra y todas las fotos del back

Jorge Rial y Liliana Parodi, directora de contenidos de América, tras el arranque de TV Nostra (Foto: Franco Fafasuli)

Llegó el día y Jorge Rial fue lo más visto de América con TV Nostra, el programa que siempre quiso hacer. Con Ángela Lerena, Marina Calabró y Diego Ramos acompañándolos en la mesa, el ex conductor de Intrusos entrevistó a Matías Morla, quien fuera el abogado, apoderado y socio de Diego Maradona. “Gracias, sueño cumplido, un gran esfuerzo”, escribió el conductor en su cuenta de Twitter una vez terminado el envío y para celebrar el éxito del debut. “El viento es viejo, pero sigue soplando”, agregó a modo de reflexión metafórica.

TV Nostra arrancó puntual a las 20.30 y terminó a las 22 horas tras promediar un muy buen promedio de 4.7 puntos de rating. A las 20:30 hizo 3.6, a los quince minutos había subido a 4.4 y a las 21.15, es decir, a cuarenta y cinco minutos del arranque del programa, el ciclo medía 5.2 y hacía su número más alto de la noche para terminar el envío en 5 puntos de rating. Todo para dejar contento a Jorge Rial y a las autoridades de América con un debut que la gente esperaba y que todo el día había sido TT en Twitter.

Este lunes, como primer invitado de Jorge Rial en TV Nostra Matías Morla, quien fuera el letrado de Diego Maradona, aceptó dar una extensa entrevista y respondió a todo para que la pantalla se mantuviera caliente a lo largo de todo el envío. “¿Sos el más odiado, sos el culpable de la muerte de Maradona?”, fue lo primero que quiso saber el conductor. “Ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta de que el diablo no es tan malo”, respondió sin dudar Morla. Y agregó: “Soy el malo para un sector de los herederos. Para la Justicia no y para gran parte de la gente no. Todo esto que pasé fue muy triste desde el punto de vista amigo y del cariño. No te olvides que a mí, cuando se me muere Diego, se me muere mi mitad”.

Con el tono severo, fue contundente al hablar de Claudia. “De Villafañe voy a decir algo: se llevó el cadáver, nunca lo tuvo a Diego. Una persona inhibida por la Justicia, acusada de robo... Diego no hubiera permitido que lo lleve esa persona”, señaló. Y luego agregó: “Dice que estaba secuestrado, pero es la misma que presentó una medida cautelar diciendo que Diego la llamaba con intimidaciones y hostigamiento. Y la Justicia determinó que Maradona se deje de comunicar… ¿Un secuestrado que llama por teléfono, amenaza y aparte entrena tres veces por semana con el novio de Gianinna?”.

“Hay algo muy claro: Maradona facturaba. Maradona se murió. No puede hacer más dinero. ¿Qué hace dinero ahora? La marca Maradona. Y mientras en Europa me piden la marca Maradona y yo les digo que no, hacen una marcha en la plaza. A la gente que le cerraron la puerta a las cuatro de la tarde y no lo dejaron ver a Maradona (en el velorio de Casa Rosada), ahora la usan para que vaya a la plaza. Y la gente se avivó, no fue nadie”, dijo Morla mientras la gente seguía atrapada a la pantalla de América.

Mientras que en otro pasaje reflexionó: “¿No viste por qué Diego le revocó el testamento a las hijas? ¿No viste por qué Diego no fue al casamiento? ¿No viste por qué Diego estaba indignado porque la hija de Dalma se llama Roma? ¿Diego qué es? Nápoles, lo contrario a Roma. Esos problemas internos que tienen… Me quieren hacer cargo a mí ahora, pero esas son charlas privadas que tuvieron ellas”.

Y sorprendió con una conclusión muy dura: “Maradona hizo lo que quiso. Si vos me preguntás a mí qué lo mató a Maradona: Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica que está en estudio. Pero el tipo estaba enamorado totalmente”.

