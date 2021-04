Guitarras en primer plano, letras frontales y hits inolvidables: “Ahí Vamos”, el disco solista más exitoso de Gustavo Cerati, cumple 15 años

"Ahí Vamos" cumple 15 años (Montaje realizado con fotos gentileza de Sony Music)

Si bien el Gustavo Cerati post Soda Stereo venía creciendo a pasos agigantados (Bocanada y Siempre es Hoy fueron discos de una calidad incuestionable), es Ahí Vamos el que termina de consagrarlo definitivamente en su rol solista. Editado el 4 de abril de 2006 bajo el sello de Sony Music, el exitoso álbum cumple 15 años.

Arrasó en ventas (logró el disco de platino sólo con las anticipadas, y en México y Chile alcanzó el de oro) y también se llevó todos los premios importantes: Grammy Latinos, MTV Video Music Awards y Carlos Gardel. Además, Gustavo ganó la Antorcha de Plata, la de Oro y la Gaviota de Plata cuando presentó el trabajo en el Festival de Viña del Mar en 2007. Números y galardones que hablan por si solos, pero: ¿Qué tiene Ahí Vamos que lo hizo distinto a los demás?

Tras probar con la música electrónica, Cerati puso en primer plano las guitarras eléctricas de la mano de composiciones frontales. Volvió al rock del que nunca se había ido del todo pero que quizás había quedado más entreverado con otros estilos en sus trabajos previos.

El videoclip de "Crimen"





Así lo explicaba él mismo en un diálogo con Maitena Aboitiz que fue volcado en el libro “Cerati en primera persona”: “Ahí Vamos es un disco de rock, con energía de rock, o sea, muy enfocado a la guitarra como comandando un poco el sonido preponderante del disco. Yo creo que ya venía amagando con los shows que venía haciendo, que de alguna manera eran el desprendimiento de Siempre es hoy, de esa gira. Así que fue un paso lógico para mí”.

Y agregaba: “Era el sonido que estaba buscando pero también es lo que me estaba saliendo naturalmente. La presencia de los músicos, que son parte muy importante de un disco (...) apuntaló a esa idea. Y también la necesidad de tocar y trasladar este disco a ser tocado en vivo”.

El álbum salió a la luz con 13 canciones, de las que se destacaron “Crimen”, “La excepción”, “Adiós”, “Me quedo aquí” y “Lago en el cielo”. Sin embargo, si en la enumeración sumamos alguna otra no sería para nada exagerado.

"Adiós", la canción que Cerati escribió con su hijo





Richard Coleman fue un pilar fundamental porque colaboró en la autoría de varios temas y, con el sonido de su guitarra eléctrica, ayudó a colocar -como decíamos arriba- a este instrumento como protagonista. Otro baluarte fue Benito Cerati, el hijo de Gustavo, quien con solo 12 años participó con su padre en la letra de “Adiós” y acompañó de cerca el proceso creativo del álbum.

“Para mí es un disco que tiene mucha fuerza, es muy power. Vino en un momento de la familia en el cual estábamos todos muy unidos y recuerdo ser fan de los demos. Yo era el fan número uno de mi papá y de todos sus demos. Recuerdo mucho más el armado que cualquiera de los otros discos que ha hecho porque nos hizo muy partícipes y fue en ese momento en el que empezó a pedir opiniones y consultas”, recordó Benito en un diálogo con la gente de Spotify, que esta semana dio a conocer que Ahí Vamos es la placa solista más escuchada de Cerati en la plataforma, con 351 millones de reproducciones.

Luego, destacó: “Le gustaba cómo veía yo las cosas. Tuve un acercamiento musical con mi papá a partir de ese disco, que para mí fue muy importante para mi relación con él más profesional hasta el final. Ese fue el punto de partida en el cual empezamos a ser partícipes de cosas juntos”.

En la grabación del álbum participaron el mencionado Richard Coleman, Twetty González (fue coproductor junto a Cerati), Fernando Nalé, Leandro Fresco, Emmanuel Cauvet, Fernando Samalea, Pedro Moscuzza, Bolsa González, Flavio Etcheto, Capri, Loló Gasparini y Paula Zotalis.

La gira de Ahí Vamos fue impresionante dado que comprendió 76 conciertos, distribuidos por América Latina, España y Estados Unidos, además de un histórico show en la sala The Forum en Londres.

Gustavo Cerati en Londres (Crédito: Marcello Capotosti)

Un hito de Ahí Vamos: la llegada de Cerati a Londres

Sergio Schuchinsky organizó el único concierto de Gustavo Cerati en The Forum y también hizo shows de Fito Páez, Los Cadillacs, Los Pericos y Andrés Calamaro, entre otros. En diálogo con Infobae, recordó ese hito en su vida y en la del propio ex líder de Soda Stereo.

“Mi primer concierto producido en Londres fue ni más ni menos que el de Gustavo Cerati el 12 de octubre de 2006 (época de presentaciones en vivo de Ahí Vamos). La historia es larga pero voy a tratar de ser breve”, comenzó Sergio su charla con este medio.

“Llegué a Londres en abril de 2002, en plena crisis económica de Argentina. Lo primero que hice fue tratar de contactarme con otros argentinos viviendo en Reino Unido. No había social media, ni WhatsApp, ni tampoco se le pasaba a nadie por la cabeza la existencia de un smartphone. Buscando en Yahoo, que era el buscador de moda de ese momento, encontré al newsgroup de argentinos en Londres. Un newsgroup era una solución a la que te suscribías e interactuabas con los demás miembros del grupo vía e-mail. Éramos alrededor de 300 participantes en ese grupo”, continuó su relato.

Y siguió: “Con mi conocimientos de diseño gráfico y programación creé la primera página web para la comunidad argentina en esta isla: ARenIN - ARgentinos en INglaterra. La primera. La puse online el 1 de septiembre de 2002. Allí publicaba toda la información relacionada con la vida en Reino Unido para un recién llegado. Desde cómo comprar una travel card, cómo abrir una cuenta bancaria, dónde conseguir productos argentinos o cómo llamar a Argentina de la forma más económica. Hoy puede sonar aburrido porque todo eso lo encontrás en YouTube. La gente podía registrarse en la página para recibir el newsletter que enviaba cada dos semanas. Al mes de haber lanzado la página, ya tenía varios cientos de suscriptores. La cantidad de argentinos que estaba llegando a Reino Unido era impresionante”.

Sergio Schuchinsky junto a Gustavo Cerati (Foto: Sergio Schuchinsky)

- ¿Cómo fue el proceso por el que llegaste a contactarte con Gustavo Cerati?

- Todo empezó así. El 20 de octubre de 2002 organicé la primera reunión de ARenIN en el subsuelo de un restaurante español en la zona de Earl‘s Court, en el suroeste de Londres. Al evento vinieron unos 40 argentinos procedentes de todos los rincones de Reino Unido. El único objetivo era juntarse, conocerse y compartir experiencias.

La misma gente me pedía que volviera a organizar otras reuniones. Al segundo evento vinieron unas 200 personas y el lugar nos quedó chico. Nos mudamos a otro salón en Fulham, que también nos quedó chico, ya que al primer evento organizado allí asistieron 260 personas.

Como no quería que el evento se convierta en un fracaso por exceso de éxito, decidí ir a buscar un lugar mucho más grande. Encontré un barco que estaba anclado en el río Támesis y que se usaba para organización de eventos, The Yacht Club, con capacidad para 400 personas, con tres pistas, una cubierta enorme, donde nos permitían poner una parrilla y vender comida argentina. Ahí nos quedamos durante tres años.

Las tres pistas estaban siempre a tope: uno de los DJs a cargo era Hernán Atencio de Venezuela, quien desde aquel entonces es mi socio y con quien creamos VENenIN - VENezolanos en Inglaterra.

Las fiestas fueron creciendo, cada vez venía más gente, muchos habitués y muchas caras nuevas que recién llegaban al país y querían conocer a otros argentinos, comerse unas empanadas, y bailar rock nacional y cumbia. La gente empezaba a pedirme que trajera artistas, que organizara conciertos y festivales.

"Lago en el cielo" - Gustavo Cerati en Londres





- Así que surgió por pedidos de otros argentinos...

- Sí, lo pensé mucho hasta que un día, a finales de 2005, estando en mi casa entré a la página de Gustavo Cerati y vi que tenía una dirección de e-mail donde contactarlos.

Escribí un mail contándoles quien era y que hacía y preguntándoles si Gustavo tenía planeada alguna gira por Europa. Yo pensaba: “Así como yo le escribo le deben llenar las casillas de mails, así que no creo que me presten atención”. A los pocos minutos, recibí una respuesta por parte de un asistente de Gustavo agradeciendo por haberles escrito y diciéndome que me ponía en contacto con el manager, Nando Travi.

Ese mismo día comenzamos a intercambiar mails con Nando. En uno de sus mensajes me cuenta que estaban preparando una gira por España y que a él y Gustavo les parecía tentadora la idea de hacer un show en Londres y que lo iban a analizar.

En uno de mis mails les cuento que yo estaba viajando a Buenos Aires a fines de marzo de 2006 para visitar a mi familia. Como respuesta, Nando me invita a que los vaya a visitar al estudio Unísono para conocernos personalmente y hablar del proyecto. El día que fui acababan de terminar de grabar Ahí vamos. Como estaban muy ocupados, porque querían sacar el nuevo disco a la venta lo más pronto posible, solo charlamos unos minutos. Nando me preguntó si tenía planes para esa noche y le dije que no. Me invitó a un evento especial que se hacía en el estadio Obras. Se trataba de los Rock and Pop Awards. La radio, celebrando su 20 aniversario, organizó una entrega de premios a los mejores músicos y bandas.

Me dijo: “A las 7:00 PM, en la puerta, te va a estar esperando nuestra agente de prensa con dos entradas”. Y a las 7 en punto yo estaba ahí. Lo llevé a mi sobrino, ya que mi esposa estaba embarazada y no se sentía bien como para estar en un lugar con la música al palo. Las entradas que nos dio no eran cualquier tipo de entradas, estábamos sentados en el mismo sector donde se sentaban todos los artistas. No lo podíamos creer. Estaba rodeado de gente a la que siempre escuché y admiré.

Recuerdo que Soda Stereo ganó en la categoría “Disco nacional” por Canción Animal y en “Show nacional” por el Último Concierto. Y Gustavo fue elegido como “Cantante nacional”.

Luego del show, nos volvimos a juntar Gustavo, Nando, yo y mi sobrino Mauro, que todavía alucinaba por la situación. Tomamos unas cervezas, hablamos un rato, Gustavo se retiró y Nando me dijo: “Mirá, todavía no nos conocemos pero nos caíste muy bien así que…. ¡Ahí vamos!”.

Gustavo Cerati en pleno show en Londres (Crédito: Marcello Capotosti)

- Con esa confirmación ya pudiste ponerte a trabajar para llevar a Gustavo a Londres...

- Sí, es ahí cómo comenzó la producción de ese evento único. Al volver a Londres, celebramos con mi socio Hernán. Como para esa época no teníamos experiencia en la organización de shows de música en vivo, nos contactamos con un amigo, Rubén Cordero, quien llevaba ya varios años viviendo en Reino Unido y había producido decenas de shows de artistas internacionales.

Cuando le contamos a quién íbamos a traer para tocar en Londres casi se desmaya. Rubén soñaba con poder trabajar con Gustavo. Inmediatamente nos dijo: “¿Dónde firmo?”. Y nos asociamos los tres para producir el show sold out en la tradicional sala The Forum el 12 de octubre de 2006, el día que Cerati conquistó Londres.

Este fue el puntapié que me dio la fuerza y la confianza para traer a otros tantos mega artistas y bandas a tocar a Londres por primera vez.

Siempre voy a reconocer y a agradecer a Nando Travi que, sin conocerme, me abrió las puertas al mundo de la música de la mano de uno de los más grandes de toda la historia del rock en Latinoamérica. Lo que produjo que, a partir de ese inolvidable show de Gustavo Cerati en Londres, comenzaron a llover propuestas de managers de artistas de rock que querían venir a tocar a la capital británica.

"Puente" - Gustavo Cerati en Londres





Las canciones de Ahí Vamos

“Al fin sucede”

“La excepción”

“Uno entre 1000″

“Caravana”

“Adiós”

“Me quedo aquí”

“Lago en el cielo”

“Dios nos libre”

“Otra Piel”

”Médium”

”Bomba de tiempo”

”Crimen”

“Jugo de Luna”

No hay dudas de que Ahí Vamos marcó un quiebre en la carrera solista de Cerati. Volvió a las bases, al rock como protagonista, a las guitarras sonando en primer plano, a las letras frontales, a que sus canciones se escuchen en todas las radios del continente y sus videoclips se vean por millones en Internet. La masificación de la etapa post Soda Stereo llegó con Ahí Vamos y ahí fue Gustavo, ese artista que nunca nos dejó de sorprender. Y que aún hoy lo sigue haciendo.

Las fotos del histórico show de Cerati en Londres en plena gira de Ahí Vamos (Imágenes tomadas por Marcello Capotosti)

Gustavo Cerati en pleno show (Marcello Capotosti)

Gustavo y su banda haciendo delirar a los fans en Londres (Marcello Capotosti)

El show en Londres fue uno de los puntos altos de la gira de "Ahí Vamos" (Marcello Capotosti)

Un primer plano de Gustavo Cerati en la prueba de sonido en Londres (Marcello Capotosti)

El cartel promocional en The Forum (Marcello Capotosti)

