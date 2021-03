El mensaje de Susana Giménez por la muerte de Sofía Sarkany: “No encuentro las palabras para calmar tanto dolor”

Susana Giménez envió sus condolencias por la muerte de Sofía Sarkany

La muerte de Sofía Sarkany, a los 31 años y cuando acababa de convertirse en madre, generó una gran consternación y profundo dolor entre varias figuras del ambiente artístico. Una de ellas fue Susana Giménez, quien se expresó en su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje a su amigo Ricky, en medio de este difícil momento familiar.

“Querido Ricky, no encuentro las palabras para calmar tanto dolor. Sofia era tan linda, tan alegre. Uno se pregunta: ¿por qué? Y no hay respuestas. Abrazo con todas mis fuerzas a toda la familia Sarkany”, escribió.

El tweet de Susana Giménez

La diva no fue la única que envió sus condolencias. Marcelo Tinelli, Jorge Rial, Luciana Salazar y Catherine Fulop también enviaron sus mensajes. “Es muy difícil explicar el dolor que siento por esta noticia. Quiero mandarte, querido Ricky, todo mi amor y el de mi familia para vos y para Graciela. Te abrazo fuerte, bien fuerte, amigacho”, escribió el conductor de Showmatch a primera hora de este lunes. “Estoy con el corazón roto con la muerte de Sofía Sarkany. Qué tristeza, por Dios. Que en paz descanses y que ese bebito siga iluminando y llenando de amor a toda tu hermosa familia. Todo mi cariño a para la familia Sarkany en este difícil momento”, fue el mensaje de la ex de Martín Redrado.

Rial también expresó sus condolencias: “Terrible lo de Sofía Sarkany. No hay manera de asumirlo. Sólo tristeza y solidaridad infinita con su familia”. La mamá de Oriana Sabatini también dejó un mensaje en su cuenta de Twitter: “Muy triste tu partida, querida Sofía. Me duele pensar que te fuiste tan pronto. No hay palabras. Tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y a todos tus amigos. Que en paz descanses”.

La hermana de Sofía, Clara, también se había manifestado en Instagram. “¿Cómo se sigue la vida sin vos? Toda una vida juntas, mi compañera de absolutamente todo, mi cómplice, mi hermana, mi mejor amiga y mi clon. Estoy eternamente agradecida de haberme elegido como tu hermana, es todo un honor. Gracias por enseñarme tanto, por marcar el camino, por tanto pero tanto amor y sabiduría. Popita te voy a extrañar horrores, te voy a pensar todos los días pero siempre con una sonrisa, porque si hay algo que la enfermedad no te saco, fue tu enorme sonrisa”, comenzó escribiendo.

Luego, recordó cómo fueron sus últimos instantes de vida: “Te fuiste cuando sonaba tu canción favorita, y te hacíamos masajitos, te dábamos besos, te cantábamos y charlábamos. Tan vos. Llena de amor. Gracias por tantos momentos mágicos hermanita mía. Sos una luchadora, una sabia y una persona llena de bondad y amor. Volá muy alto. ¡Pintá el cielo con tu pasión y descansa que lo diste todo y más! Ya nos volveremos a ver.”.

El posteo de Clara Sarkany a su hermana Sofía

En horas de la tarde, la mamá de la diseñadora también quiso dejar un mensaje en las redes. “¡Si pudiera volver el tiempo atrás y volver a disfrutarte en cada momento! Siempre juntitas, sabiendo qué pasaba con solo mirarte, disfrutando nuestras charlas y la necesidad de estar juntas. Hoy te marchaste después de una dura batalla y yo orgullosa del legado que dejaste de amor, de ejemplo, de valentía, de lucha y de talento. Te amo tanto y nos dejaste un angelito que nos va a recordarte y a llenar nuestras vidas con un poquito de vos ¡Te voy a extrañar! Volá alto, mi dulce princesa. Ya nos encontraremos, mientras tanto te llevo en mi corazón”, escribió Graciela Papini.

