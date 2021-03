Julieta Prandi habló de la declaración de sus hijos ante la Justicia y del litigio con su ex marido: “Es un psicópata, misógino y maltratador”

Julieta Prandi y Ana Rosenfeld en Viviana con vos (A 24)

La batalla judicial que Julieta Prandi libra contra su ex marido Claudio Contardi sumó por estos días un elemento clave. Fue cuando los hijos de ambos, Mateo de 10 años y Rocco de 5, declararon ante la Justicia en medio del litigio y ante las denuncias de violencia física. Días atrás, la modelo y conductora había solicitado que se suspendiera el régimen de visitas por algunos graves episodios. El detonante fue cuando denunció que Contardi abandonó a sus hijos en la puerta de su casa “como bolsas de basura”. Al no dar lugar a su pedido, Prandi decidió que los pequeños no sigan viendo al padre y fue acusada por impedimento de contacto.

Este viernes, la actriz y conductora se presentó en Viviana con vos (A 24) junto a su abogada, Ana Rosenfeld, y juntas dieron detalles de este paso clave en el que los menores prestaron su testimonio ante la Justicia: “Declararon desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Mateo vio toda la violencia que yo tuve que transitar. A Mateo lo mueve hoy el miedo, pero pudo hablar con valentía y se sacó una mochila de encima. Finalmente, lo escucharon”, señaló en referencia a su hijo mayor, que fue testigo en innumerables ocasiones del maltrato de parte de su ex marido.

“Hoy es un día de victoria”, se entusiasmó la actriz. “De Rocco no esperaba que dijera nada, todavía vive en un cuento. Le cuesta dormir, llora, pero todavía no lo puso en palabras. Así y todo dijo que el papá le pegó en la espalda porque había dibujado la pared. No estoy acostumbrada a que largue, en cambio Mateo sí, salió con una felicidad...”, agregó la conductora de Sarasa (La 100).

Julieta Prandi contó el maltrato fisico y psicológico que sufrió de su ex marido y del que sus hijos fueron testigos

Con emoción y algo de alivio por este paso importante, la actriz dio más precisiones sobre el calvario que sufrió durante su matrimonio con Contardi, con quien se casó en octubre del 2011, se separó a principios del 2019 y logró divorciarse en noviembre de ese año: “Este señor me robó 20 años de trabajo. Me estafó y me amenazó de muerte”, relató Julieta, que decidió mediatizar su caso, además de para acelerar la intervención de la Justicia, para alentar a otras mujeres que pasan por situaciones similares. “Siento que no me quedó otra que hablar. Tengo que aprovechar. Porque soy la voz de miles. Hay casos horrorosos y la Justicia conmigo todavía no hizo nada”, lamentó.

Julieta recordó cómo empezó el sinuoso camino judicial con su ex marido: “El año pasado yo denuncié que mis hijos son normalmente un par de paquetes que andan a la buena de Dios. Ellos tenían que referirse a mí como la putita y la tilinga, por pedido del padre. Esa es la denuncia anterior. Pero después hay un tema que tiene que ver con corrupción de menores. No puedo entrar en detalles, por la privacidad de mis hijos”, señaló en el programa conducido por Viviana Canosa donde recalcó que pidieron la recusación del juez de menores Hernán Lázaro, del Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro. “Tengo que pedir permiso para vivir en mi casa, con mis hijos. El señor (por su ex marido) no paga alimentos, me denuncia por impedimento de contacto y me mandan el patrullero”, señaló Prandi con indignación, y agregó: “Mis hijos no quieren ver a su padre”.

Respecto a su ex marido, dijo que “es un psicópata, misógino, maltratador. Me alejó de mi familia y de mis amigas y estuve cuatro años sin hablar con mis papás. Ellos recién conocieron a Rocco cuando me separé y mi hijo tenía tres años”, enfatizó, y buscó explicar por qué se había relacionado con una persona así. “Yo venía de experiencias malas y quería formar una familia. Tenía 13 años más que yo y me daba una contención que parecía que era la correcta. Después de que nació Mateo no me dejaba manejar y empezó con los celos”, recordó.

Julieta manifestó estar encerrada, sin poder ver la salida hasta que encontró los consejos correctos. “¿Cuándo te diste cuenta que te vivías con un monstruo?”, preguntó Canosa y la conductora se refirió a un violento hecho ocurrido en su casa de Martínez, en la que trabajaba una mujer a quien definió como la soplona de su ex marido. “Me revisaba el celular, le pasaba información”, señaló. Un día notó que le faltaba el teléfono, al otro, la billetera con los documentos y ella tenía pactado un viaje de trabajo a Uruguay que no pudo realizar. “Yo estaba desequilibrada, llevaba dos días sin dormir y empiezo a gritar que aparezca el documento porque van a ir todos presos. Ahí Mateo dice llorando, ‘¿por que vamos a ir presos?’ y él agarra el celular y lo filma. Tuvo esa lucidez para grabarlo por si le servía en algún momento. Ese es el monstruo”.

Para descomprimir, y mirar hacia adelante, Julieta habló de la historia de amor que vive con Emanuel Ortega y la comparó con su ex: “Mi ex pareja no fue amor. Fue tóxico, fue un secuestro. Emanuel es pura luz. Está separado, tiene dos hijos y reiniciamos nuestras vidas”, señaló con esperanza y otra expresión en su rostro.

