Elba, la ganadora del primer Masterchef, criticó la actual versión del reality: “No me enganché y hay varios participantes que están flojos”

Elba Rodríguez criticó a la segunda temporada de MasterChef Celebrity

Elba Rodríguez fue la ganadora de la primera edición argentina de Masterchef. La historia de la joven enfermera que había aprendido a cocinar de chica para su familia se llevó el cariño de los seguidores del programa y del jurado –en ese entonces integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Christophe Krywonis–, además del premio mayor.

Es por eso que es más que palabra autorizada a la hora de opinar de la corriente edición de Masterchef Celebrity. Y en una entrevista, admitió no sentirse “enganchada” con la segunda temporada. “En la primera edición del Celebrity me sentía más eufórica, nostálgica, más enganchada con mi familia viendo. Y ahora es más relajado, no estamos mirando minuto a minuto esperando a que arranque. Yo a esta altura, en la primera temporada ya tenía favoritos. Ahora me pasa que no me engancho con ninguno, no tengo por quién hinchar”, dijo Elba en Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

“Tal vez necesito más tiempo. Los jurados son brillantes y se nota que algunos participantes van evolucionando, pero me costó sentir empatía o afinidad por alguien. Tiempo al tiempo, recién está arrancando, pasaron muy pocos días”, dijo.

Elba Rodríguez fue la ganadora de la primera edición argentina de Masterchef, en 2014

A la hora de comparar a esta segunda temporada con la primera, que fue un éxito, creé que no tiene tanto entusiasmo porque “al igual que en la temporada que estuve yo, la primera es más cautivante, es lo nuevo. Encima fue en plena pandemia, que influyó muchísimo. Y las personalidades de los personajes también. El reality es sobre lo que uno cocina y el carisma de cada participante influye también”.

También soslayó que en el primer Masterchef Celebrity estaban “estaban Vicky Xipolitakis, Claudia Villafañe, El Polaco, todos personajes que tenían sus matices y le daban algo especial al show. Y quizás ahora está más tranqui en ese sentido”.

“No creo que sea por la falta de cualidad en cocinar, porque imaginate que nosotros, en mi edición, también éramos todos inexpertos. Yo creo que les falta un clic que despierte esa parte competitiva que tiene el programa, con el que los participantes se sientan con mayor seguridad de lo que cocinan . Falta el hecho de ponerle más amor a la elaboración de los platos, y quizás eso genera que no arranque. Pero, para mí, si bien recién se están acomodando, creo que es cuestión de que hagan ese clic, creo que va por ahí”, agregó esperanzada.

Pese a las críticas, Elba asegura que “el formato a mí me encanta, como digo yo, es un golazo. Yo soy re fan de Masterchef, pero bueno, falta ese poquitito nada más”.

“El formato a mí me encanta, como digo yo, es un golazo. Yo soy re fan de Masterchef, pero bueno, falta ese poquitito nada más”, dijo Elba Rodríguez

Rodríguez fue consultada acerca de su participante favorito y respondió: “A mí me sorprendió mucho la participación de Alex Caniggia. Con lo que yo transmito, somos totalmente opuestos, eso queda clarísimo. Tenía mucha expectativa de cómo iba a debutar, pero tuvo devoluciones positivas. Él demostraba otra personalidad, como alguien totalmente soberbio, quizás sobrante, o que iba a tener poco cuidado con el tratamiento de la materia prima. Pero la verdad que no. Es una persona que dijo que quiere ser el mejor, y está bueno creérsela, en cierto modo. La actitud es fundamental para cocinar buenos platos”.

También opinó sobre la performance del resto de los participantes: “Hay varios a los que veo flojos: se vio que La Chepi tuvo dificultades, Gastón Dalmau también. Pero tiempo al tiempo, que vayan agarrando ritmo a la cocina y después van a deslumbrar. Aparte, los desafíos del reality se caracterizan por ser muy creativos, así que para mí es cuestión de que en los próximos capítulos veamos algo bien power y se vayan despertando todos y vamos a estar 100% enganchados como en la primera edición del Celebrity”, dijo.

Por último, le dedicó un párrafo al jurado actual, compuesto por De Santis, Martitegui y Damián Betular: “A mí me encantan los jurados. Yo estoy enamoradísima de ellos, porque no solamente está esto de las devoluciones, que obviamente es su rol, sino que no se quedaron atrás, ¿viste? Porque los participantes, al ser famosos, tienen un brillo propio a la hora de estar delante de una cámara. Y los jurados también, van buscando su lugar y se van liberando. Yo veo las repercusiones que tiene Donato cuando hace determinadas devoluciones o hace sugerencias y demás, y en eso se destaca. Creo que le va a serruchar el piso a los otros tres”, opinó.

SEGUIR LEYENDO: