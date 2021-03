Celina Rucci reveló cómo atravesó la leucemia: los síntomas, el cambio físico y su aprendizaje

Celina Rucci se encuentra sana, aunque aclaró que seguirá controlándose mensualmente durante cinco años

A principios de marzo, Celina Rucci sorprendió a todos al dar a conocer su lucha contra la leucemia. Radicada desde hace tiempo en Nueva York, reveló que el año pasado le diagnosticaron este tipo de cáncer, hizo quimioterapia y se recupera.

“El 28 de Mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron Leucemia mieloide aguda y en unas horas me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de New York. Comenzamos de inmediato el tratamiento para vencer a esta enfermedad, estuve acompañada en todo momento de mi hombre, quien merece un capitulo a parte de lo grandioso y ángel que es”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un video que recopilaba fotos de los distintos momentos de su tratamiento.

Este miércoles, la actriz decidió dar aún más detalles y dar lugar a las preguntas de sus seguidores. “¿Estás 100% curada?”, fue una de las consultas, a lo que ella respondió: “Tengo controles todos los meses durante los próximos cinco años, pero yo me siento 100% sana”. Sin embargo, otra persona quiso saber cuando daría una entrevista, y ella fue contundente: “Aún no me siento con ánimo de enfrentar una cámara, pero calculo que mi próximo viaje estaré más fuerte”.

Celina Rucci contestó preguntas a sus seguidores sobre su enfermedad

Celina Rucci aun no se siente prepara para brindar una entrevista a los medios

Por otra parte, le preguntaron sobre el aprendizaje que obtuvo tras transitar esta dura enfermedad. “A disfrutar de las personas a diario, nunca sabremos si hay un mañana. Los enfermos saben hacerlo, pero la gente sana pasa por la vida a puntillas. Hacer que cada día sea para mí un día más y no un día menos”, expresó al respecto. Además, señaló: “Siempre fui auténtica, quizás ahora me vieron más vulnerable, pero nunca caretée nada”.

Celina Rucci dejó una importante reflexión a sus seguidores

“¿Qué importancia le das a tu aspecto estético?”, fue otra de las inquietudes que se animó a responder. “¡Qué tema! Siempre fui una privilegiada y el tratamiento hizo un poco de descontrol con todo. No les voy a mentir que no me importó, pero sé que como el pelo crece, calculo que todo volverá a su lugar y agradezco y priorizo otras cosas”, señaló. Por último, le consultaron sobre los síntomas que la alertaron para descubrir la leucemia. “Cada caso es un mundo. Yo me sentía muy bien pero arrancaron los moretones, después sangrado de encías, período menstrual con hemorragia y por último, unos puntitos rojos en la piel. Mi último chequeo había sido en septiembre pero estaba todo bien. En mayo me diagnosticaron”, cerró.

Celina Rucci se refirió a la caída de su cabello durante el tratamiento

Celina Rucci habló sobre los síntomas que la alertaron

A días de haber contado su lucha, Celina también decidió contar en su Instagram que le había hecho bien sacar afuera lo que le estaba pasando y pidió a sus seguidores que donaran sangre. “A veces eso que más temes hacer es lo que te liberará. Los abrazo y deseo que todo ese amor que tienen y dan les vuelva el doble️. Fuerza para los que necesitan apoyo. Doná sangre”, escribió junto con una foto de ella en la que se muestra posando muy sonriente y dejando ver su pelo tal corto, sin pelucas ni pañuelos. De inmediato obtuvo miles de “Me gusta” y cientos de comentarios de apoyo: “Muchas fuerzas”, “Bendiciones”, “Gracias a Dios ahora estás mejor, te deseo de corazón que sigas bien”, “Todo lo mejor y felicitaciones por liberarte”, “Radiante” y “Diosa Celina, lo mejor para tu recuperación, abrazo de oso”.





