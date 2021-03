El duro descargo de Viviana Canosa contra la clase política tras la aparición de Maia: “Me iría a boxear con los barones del conurbano”

Viviana Canosa y su duro descargo contra la clase política tras la aparición de Maia (Video: "Viviana Con Vos", América 24)

Después de tres días de búsqueda intensa, este jueves a la mañana apareció Maia Beloso, sana y salva, en Luján. Fue hallada junto a su captor, Carlos Alberto Savanz -que quedó detenido, imputado por el delito de sustracción de una menor- en las inmediaciones de la estación Universidad de Luján del ferrocarril Sarmiento.

El caso conmovió a la opinión pública y durante los días en los que Maia no aparecía, se le dio gran difusión y amplia cobertura al caso. Y ahora, que apareció, se abrieron distintos frentes a la hora de buscar responsabilidades políticas. Ese fue el tono que utilizó Viviana Canosa para el editorial con el que abrió la edición de este jueves de su programa Viviana Con Vos (América 24).

“Qué suerte que apareció con vida, porque rezamos todos los argentinos, salvo la ministra de Seguridad de la Nación. Todos nosotros rezando anoche y ella se enteró a las 10 y media de la mañana y por un programa de televisión. Para morirse”, arrancó Canosa.

“Apareció con vida, pero vivía en este lugar precario, en esta carpita. Esta imagen tiene que avergonzar a todos los políticos, a uno por uno. ¿Dónde estaba minoridad? ¿Dónde están los políticos que en plena campaña se sacan fotos con estos chicos pobres, llenos de mocos y sucios? Estamos en un sistema tan perverso que utiliza a los niños, que hace que los niños tengan una vida lamentable”, siguió con su editorial.

“Apareció con vida, pero vivía en este lugar precario, en esta carpita. Esta imagen tiene que avergonzar a todos los políticos, a uno por uno", dijo Viviana Canosa

“Un cartonero le jugó a las escondidas a todos, y finalmente una señora llamó al 911 y tuvo la pista, ella fue. No fue todo ese show que vimos. El secuestrador fue denunciado el año pasado por abuso, a una niña de su familia. Con la excusa de la pandemia, salieron de la cárcel infinidad, miles, cientos de asesinos, violadores y abusadores. Tienen que estar presos y de por vida los violadores. Y pensaba anoche y hoy a la mañana cuando mandaba a mi hija al colegio: ‘Qué calvario, qué mal la habrá pasado Maia, pero pensaba que su vida ya era un calvario’”, agregó.

“ Maia es invisible, no tiene documentos, nunca fue al colegio, no tiene casa . Y ese personaje que la secuestro, que se la llevó, tampoco: es analfabeto, es marginal, no tiene casa, no tiene escuela. El día que hablé con la prima, el primer día, tuve la necesidad de preguntarle si Maia había ido alguna vez a la escuela, porque presentí que nunca había ido. Y no me equivoqué. Nunca fue al colegio y tiene 7 años ”, describió Canosa la marginalidad en la que vive Maia.

“Me pregunto que van a hacer con Maia y con todas las Maias de la Argentina. Ella necesita tener un hogar, ir a la escuela, tener una vida feliz y no vivir en semejante marginalidad”, cerró, para después darle pie a Rodolfo Baque, abogado de la familia de Maia.

A continuación, Canosa opinó sobre la disputa de poder existente entre la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. “La verdad que Berni diga ‘nos dejaron solos’ es muy fuerte. Porque además fue un caso que conmovió a la sociedad. (...) El que ponía la tele a las 8 de la mañana, ya tenía la noticia, que era ‘Habría aparecido...’. ¿A qué hora se levanta la ministra?”.

Y siguió: “Falló todo, pero no falló la gente, porque a Maia la encontró el pueblo. ¿Me van a decir que la encontró Berni, Frederic? No. Me iría a boxear con los barones del conurbano, con cualquiera. Porque la sensación que tengo es de un abandono ... y se lo dice una persona que tiene acceso a montones de cosas que no tiene Maia, ni la madre, ni la gente que vive en Lugano ni en tantos lugares del país. Pero hoy a la mañana, cuando escuché a la ministra decir que se enteró por la televisión, juro que me sentí una estúpida. Es para hacer una gran autocrítica de todos. Nosotros colaboramos con los impuestos, el estado está ausente. La encontraron los vecinos”.

Después de tres días de intensa búsqueda, Maia Beloso fue encontrada en Luján

Por último, Canosa dejó una última reflexión en el mismo sentido: “Salimos a la calle y nos pueden violar, matar... y esos que nos matan y violan, van y matan y violan a otras. Y estos se enteran por la tele. La ministra de seguridad tiene que renunciar hoy. Ya puso la renuncia (Marcela) Losardo –ex ministra de Justicia de la Nación–, que la ponga ella, que se la pida el presidente. Nos sentimos unos boludos. Cómo uno cuida tanto a sus hijos. Yo puedo entender que esta marginalidad la vemos, tratamos de entenderla, pero no podemos creer cómo una madre toma paco (sic), vive en esa carpa con un señor con el que debe tener relaciones sexuales mientras su hija, mira. Y viene un psicópata que se la lleva, que no sabemos si abusó de ella... todo eso pasa, pero la justicia no puede ser tan injusta. Hoy hablé con mucha gente y, sin importar la clase social, estamos hartos. ¿Cuál es la respuesta que la justicia nos da?”.

