El divertido percance que sufrió Pampita con su vestido: “No se rindan”

Pampita Ardohain y su vestido: una chica al fucsia vivo (Instagram: @pampitaoficial)

Mientras transita su semana número veintidós de embarazo, Carolina Pampita Ardohain empezó su año televisivo con todas las energías al frente de Pampita Online, el ciclo de NET TV que pasó al horario de las 20. Como siempre, cada detalle del vestuario está cuidado al extremo y todo tiene que estar en su punto justo. Sin embargo, para el programa del martes, hubo un percance en la previa que generó un breve momento de tensión, quedó dio paso a una desopilante anécdota.

La conductora compartió la secuencia en una serie de videos en sus historias de Instagram, con lujo de detalles y gran sentido del humor, casi como si fuera un breve sketch cómico. El cuadro arranca con ella acostada boca abajo y dos asistentes intentando llevar el cierre de un vestido fucsia hacia lo más alto de la espalda. Parece una tarea sencilla, pero encuentran resistencia y no parece haber táctica que los haga progresar.

Siempre en un ambiente de risas, la modelo consulta por qué no lo pueden cerrar. “Está trabado”, le contesta una mujer, mientras su compañero acerca los márgenes del vestido para facilitar la tarea. “Es el cierre, no soy yo”, argumenta Pampita, mientras las carcajadas parecen atentar contra el propósito final.

El look de Pampita en su estreno 2021

“No le sube la ropa”, comenta una voz en off en tono de burla, mientras los tres personajes de la historia continúan con su tarea. Siempre boca abajo y lejos de la resignación, la heroína empuja a sus ayudantes, cuando los ve a punto de abandonar la misión. “No se rindan”, alienta Pampita y su optimismo tiene premio. Al rato, el cierre encarriló su recorrido triunfal y la modelo pudo lucir su espléndida figura.

El día anterior la conductora había empezado su nueva temporada de Pampita Online. Con un minivestido súper sensual en negro –uno de sus colores favoritos para las grandes fechas–, la conductora volvió a la tele en medio de las emociones y las sopresas, como la que la esperaba al finalizar el programa. De atrás del decorado aparecieron Beltrán (8) y Benicio Vicuña (6), sus hijos más chicos, para entregarle un ramo de flores blancas, principalmente fresias. “Te amo mucho”, le contestó Beltrán después de que su mamá le preguntara si tenía algo para decir. Y Benicio, que en un principio no había querido hablar, agregó: “Te amo hasta donde llega el espacio”.

Pero Pampita Online no será lo único que la modelo afrontará en su 2021 televisivo. Días atrás, se confirmó su presencia como jurado en “La Academia”, la gran apuesta de Marcelo Tinelli para este año. Se trata de un nuevo formato que combinará baile, acrobacia, canto y artes plásticas, y en el que estará acompañada por el periodista Ángel de Brito, la actriz Jimena Barón y el bailarín Hernán Piquín.

La sorpresa de Benicio y Beltrán en el primer programa

Pampita se mostró entusiasmada con este desafío en un año que se avecina muy cargado en lo emocional: “¡Nos llevamos re bien! Ya tenemos nuestro chat, que lo creó Ángel y se llama ‘La Locademia’. Ya estamos conectados y seguramente iremos a comer juntos porque está buena la química del grupo, a pesar de que todos tenemos distintas opiniones a la hora de evaluar”, describió acerca de sus compañeros de estrado. Entre los participantes, ya están confirmados Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín “Cachete” Sierra, Viviana Saccone, el Tucu López y Sofía “Jujuy” Jiménez.

Con el trabajo encaminado y promediando su embarazo, lo que ahora quieren saber sus más de seis millones de seguidores es qué nombre elegirán Carolina y Roberto para su hija. Hasta ahora, no hay precisiones, más allá de un particular método. En diálogo con Los ángeles de la mañana, la modelo negó cualquier versión al respecto: “No tenemos nombre (como trascendió en los medios), nunca puse nombre antes de que nacieran mis hijos”, señaló Pampita y contó la particular metodología de elección: Tenemos una lista y cuando nace le mirás la carita y ahí ves cuál sentís que tiene que ser”, explicó, y agregó que no será un nombre exótico sino uno común y señaló que la lista es larga porque participan todos los hijos y familiares de la pareja.





