El extravagante vestido de Vicky Xipolitakis que sorprendió a todos en Minuto para ganar: “Es nuestra Lady Gaga”

El extravagante vestido de Vicky Xipolitakis en Minuto para Ganar (Video: Telefe)

Se sabe que Vicky Xipolitakis no es una persona discreta a la hora de vestirse. Muchas veces sorprendió con sus jugados looks en televisión, pero en esta ocasión dejó mudos a todos los espectadores de Minuto para ganar. Es que la griega eligió lucir un diseño lleno de relojes.

“Volvió Vicky Xipolitakis y volvió con todos los relojes”, la presentó Marley. “Sí, Minuto para ganar”, explicó la rubia. Y agregó: “Estoy llena de minutos para que ganen un montón”. “¿Quién armó todo esto?”, le consultó el conductor, a lo que ella respondió: “Una diseñadora, especial para acá. Le dije: ‘Quiero todos minutos, minutos para ganar, así que estoy llena”. “Es nuestra Lady Gaga, o Lady Gagá”, acotó el papá de Mirko entre risas. La ex vedette contó cómo se hizo el particular diseño: “Está pegado, cocido en un vestido”.

No es la primera vez que impacta con su vestuario. En 2017, la hermana de Stefy había decidido llevar a cabo una acción caritativa y regaló dinero en el subte de Nueva York con un método muy particular. “Como estaba viajando mucho y hacía mucho que no hacía una acción solidaria, dije: ‘La tengo que hacer en Nueva York’. Me fui al subte, que creo que es la parte más humilde. Me puse un traje lleno de dólares para que la gente agarre lo que necesitaba”, explicó la vedette en el programa PH, podemos hablar.

El "vestido de dólar" solidario de Vicky Xipolitakis en los Estados Unidos

En otra ocasión, a mediados de 2019 sorprendió en el programa Por el mundo con un catsuit de encaje blanco con volados y stilettos en color nude. “Me dijeron: ‘Estás muy desnuda, tapate, es un programa que ven chicos’. Y yo estoy así…”, contó la Griega. Y aclaró que no se había probado previamente el vestido.

El particular look de Vicky Xipolitakis en "Por el Mundo"

El pasado 6 de marzo, Vicky fue noticia por su reencuentro con Germán Martitegui en el cumpleaños de Donato de Santis. El chef nacido en Italia cumplió 57 años y los celebró en uno de sus restaurantes, Pizza Paradiso, ubicado en el barrio porteño de Belgrano. “Sos hermoso por fuera y por dentro, te quiero mucho”, le dedicó Vicky a Martitegui en una story que publicó en su Instagram. En la foto en cuestión se los ve muy juntos, con Xipolitakis sentada en el regazo de Germán. En tanto, en su feed, la vedette publicó un álbum de cinco fotos en la que se ven a casi todos los invitados del cumple en plan celebración: “Hermosa noche junto a gente que amo. Feliz cumple, Donato”, firmó Xipolitakis.

Vicky Xipolitakis se reencontró con Germán Martitegui (Foto: Instagram @victoriaxipolitakisok)

Por su parte, Elizabeth Vernaci subió casi las mismas fotos a su Instagram, sumando un primer plano de la lengua de Vicky muy cerca del cachete de Martitegui: “Germán, entiendo por qué Vicky Xipolitakis se enamoró”, escribió la locutora.

Cuando Xipolitakis quedó eliminada de Masterchef Celebrity, a mediados de enero, aseguró:_“Gracias, los quiero mucho con todo mi corazón. Lloro por ustedes, porque los veo sufrir. Yo estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí. Agradezco a mis compañeros, por ustedes yo también crecí. Santi te adoro, es un placer trabajar con vos. La producción, son los mejores chicos. Todos. Hagan de cuenta que me estoy riendo...Son lágrimas de felicidad. Los amo a todos. Fue lo mejor que me pasó en mi vida poder estar acá. El trabajo más importante después de ser mamá. Pensé que no tenía vida, quedamos tiraditos y pensé que no podía”.

SEGUIR LEYENDO: