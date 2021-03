Soledad Fandiño contó su experiencia con el coronavirus: “Uno lo vive con miedo porque no sabés lo que te puede pasar”

Tras su debut en la conducción de Es por ahí, el nuevo magazine de las mañanas de América que la tiene como anfitriona junto a Guillermo Andino, Soledad Fandiño brindó una entrevista en la que habló de su nuevo rol y también de la experiencia que vivió cuando se contagió hace poco de coronavirus.

“Estoy feliz de la vida, pegamos muy buena onda entre todos, la verdad es que es un equipo que va para adelante. Comenzar a trabajar como conductora, ir aprendiendo, es una oportunidad enorme al lado de Guillermo, es un lujo, además es un señor profesional, una persona generosa”, contó la ex de René Pérez, padre de su hijo Milo. Y agregó: “Ser uno mismo y opinar de algunos temas, al principio me costaba un poco y había lugares donde prefería no ir, pero la verdad es que no tengo nada que ocultar, lo que uno más valora hoy en día en la tele es la autenticidad”.

Por otra parte, reveló los síntomas que tuvo al contagiarse de Covid. “El primero fue la pérdida de olfato, y ahí directamente me fui a hisopar y me fui a mi casa. Ya cuando iban pasando las horas, fue la pérdida de gusto, y nada más. Obviamente me tomé la fiebre tres veces por día, tenía un médico que me hacía el seguimiento por WhatsApp, pero no me apareció ningún otro síntoma”, explicó. Y detalló: “Cuando me dieron el alta, fui a entrenar y ahí empecé con una leve tosesita, media cansada la primera semana y después ya está. Por suerte no me agarró nada fuerte, pero bueno, uno lo vive con miedo porque no sabés lo que te puede pasar. Quizás estás bien y al otro día estás mal. Yo realmente me cuidé siempre y no sé cómo me lo agarré”.

En ese sentido, reveló cómo hizo para evitar que su hijo también contraiga la enfermedad. “Por suerte estaba con su papá. Él tenía que volver justo a la Argentina, pero tuvimos que correr todo porque no lo iba a exponer a una situación donde era inviable que vuelva. Pero bueno, la preocupación era por los otros más que nada. Peor también el sentí el cariño de los vecinos, de mis amigos, de todos”, relató.

Soledad Fandiño junto a su hijo (Foto: Instagram)

Cabe recordar que hasta hace dos semanas, la ex de Nicolás Cabré estuvo conduciendo Santo Sábado, pero renunció para ponerse al frente del nuevo ciclo de la emisora de Palermo. En sus últimos minutos en dicho programa, la actriz pidió el micrófono para despedirse. Le agradeció al Pelado López “por ser mi compañero en este camino en la conducción”, al todo el staff del programa y los directivos del canal: “Este programa va a ser inolvidable para mí, es lo primero que hice en la conducción, algo en lo que quería probarme hace mucho tiempo”, admitió, antes de anunciar su próximo paso: “Voy a seguir en América, gracias por esta oportunidad y gracias por confiar en mí”. A partir del programa siguiente, fue reemplazada por Nicole Neumann.

En 2020 estuvo a punto de desembarcar en el mercado latino, pero la pandemia obligó a cancelar los planes y volver todo a foja cero. En marzo pasado, Soledad se instaló en Miami para participar de la versión de Telemundo de 100 días para enamorarse, la tira que fue furor en la pantalla de Telefe en 2018, abordando temáticas como la identidad de género y el empoderamiento femenino. Pero la pandemia la trajo de nuevo a Buenos Aires, para transitar la cuarentena junto a su hijo.

SEGUIR LEYENDO: