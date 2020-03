En diálogo con Teleshow , la actriz aseguró: “Hace unos meses el departamento de casting de Telemundo me envió una escena y yo les envié de vuelta mi interpretación en un video. La verdad es que fue un desafío, ya que era requisito hacerlo con acento neutro. Pero como me gusta estar preparada para poder hacer las cosas que quiero y no dejar pasar las oportunidades en mi carrera, hacía tiempo que ya venia tomando clases de neutro con mi coach, Ana Carolina Valsagna. Luego de enviar el vídeo de mi escena a Telemundo, al poco tiempo se comunicaron conmigo para que interprete el personaje de Rebeca Ávila”.