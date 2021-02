Araceli González confirmó que tiene coronavirus: “Positivo para mí, negativo para Fabi”

Araceli González y Fabián Mazzei

En las últimas horas se confirmó un nuevo caso de coronavirus en la farándula. En esta oportunidad, Araceli Gonzalez confirmó su positivo, y compartió la noticia en sus historias de Instagram. “Hablo desde aquí con un supuesto Covid. Hace dos días que estoy con un montón de síntomas. Dolor de cabeza, muscular y fiebre. Mi tío está internado con Covid, mi prima y mis tías también y nosotros (por Fabián Mazzei y ella) los estábamos cuidando”, contó la actriz.

“Ya hablaremos más adelante algunas cosas que quiero detallar. Pero lo más importante es que la clínica Olivos está tratando muy bien a mi tío que tiene una enfermedad crónica pulmonar. Lo están cuidando muchísimo. Yo ahora estoy con estos síntomas y lo tengo a Mazzei que se hace el fuerte”, continuó. Dicho textos fueron acompañados con una imagen de ella misma recostada en su cama con cara de cansancio.

Araceli González

“Fabián hace los almuerzos, cenas, las compotas... me estoy alimentando con cero proteínas, todo verdura verde, jugos, ácidos cólicos y mucha agua. Vamos a ver cómo es este tránsito una vez que me confirmen si es positivo o no. Tengo todas las fichas... cuídense”, pidió Ara, a pesar del mal momento que atraviesa tras ser diagnosticada con coronavirus.

”Quiero mostrarles cómo mi marido me preparó lo que hay que comer. Verdura, arroz basmati, legumbres, fruta. Mazzei hoy me hizo un wok de jengibre con zucchinis de la huerta, zanahoria y arroz. Hay agua con gas y lima. Después voy a tomar una infusión con unas galletitas sin gluten y tiene aceite de girasol prensado en frío”, continuó relatando la actriz que trata de pasar esta etapa de la enfermedad de la mejor manera y acompañada por su pareja.

El momento del hisopado a Fabián Mazzei

“Acabo de hacerme el hisopado rápido. Me han hecho el exudado y me comporté muy bien. Ahora le toca a Mazzei, pero no quiere que lo filme”, aseguró González, que de todas maneras logró subir una imagen del momento donde su pareja estaba siendo examinado. “Me da impresión filmar esto. No lo voy a ver”, agregó.

“Positivo para mí, negativo para Fabi”, concluyó en otra publicación Araceli como última historia. “Qué locura es naturalizar algo que de verdad es muy triste”, comentó un poco angustiada por la etapa que deberá afrontar en las próximas horas.

La publicación donde Araceli González confirma que tiene coronavirus

En 2019, Araceli González debió ser internada una infección urinaria severa. En esa oportunidad, estuvo durante dos días en la sala de terapia intensiva. Según explicó ella misma, fueron muchos días de “fiebre, dolores, incertidumbre y miedo”. Además detalló que le habían bajado las defensas y que su cuerpo estaba “batallando” con una bacteria que llegó hasta su sangre.

“Pelée fuerte. No me rendí”, aseguró, y agregó que su caso fue “raro” y “único”. También agradeció al equipo médico que la atendió en la institución y a su familia y amigos que la acompañaron en todo momento. “Noches de abrazos y dormir de la mano”.

Por su parte, sostuvo que “estas cosas no pasan porque sí”: “La vida me limitó, me hizo ver lo que en el fondo sentía. Todo lo vivido en este último tiempo me estaba derrapando. Y fue así. Lo sentía. Como me decía mi entrenador de carreras de autos: lo más importante es saber frenar. Acelerar lo hace cualquiera”, escribió una vez recuperada.