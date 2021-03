Wanda Nara se adelantó a la primavera europea con una foto en bikini: “Necesito mucho esto”

Wanda Nara (Foto: Instagram)

Faltan apenas unos días para que comience la primavera en Europa. Y Wanda Nara parece estar de lo más ansiosa. La mediática está instalada en París, Francia, junto a su marido, Mauro Icardi, las hijas de ambos, Isabella y Francesca, y los hijos que tuvo como fruto de su matrimonio con Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto. Y la realidad es que, por estas fechas, la temperatura en ese lado del mundo no supera los 12 °C. Sin embargo, la esposa del delantero del PSG compartió en su cuenta de Instagram una foto en bikini junto al mar y escribió: “Necesito mucho esto”.

La publicación, inmediatamente, se llenó de likes y comentarios. Sobre todo, teniendo en cuenta la pregunta que dejó abierta la actual representante de jugadores. “¿Ustedes son de playa o montaña?”, escribió invitando a sus seguidores a soñar con las vacaciones. Aunque, como era de esperar, muchos se dedicaron resaltar la figura de Wanda, que posaba de espaldas recostada en la arena.

El posteo de Wanda

Hace unas semanas y en la víspera de San Valentín, la mediática había compartido una reflexión sobre las exigencias que pesan sobre el cuerpo de las mujeres, en especial, las que por su trabajo están expuestas en los medios. “Cada cuerpo de la mujer vive una revolución diferente. Mi cuerpo vivió cinco embarazos, cinco cesáreas. Y, aunque podría permitírmelo, ninguna extensión de piel, ninguna lipo”, comenzó diciendo junto a una foto que se tomó en ropa interior frente al espejo.

Y continuó: “Esperé....Bajé cinco veces de peso. Escuché críticas y más críticas, casi siempre de mujeres. Cada cuerpo es distinto, cada mujer elije qué hacer con su estética. Apruebo todo lo que nos haga sentir mejor. Nunca me lastiman las críticas, todas somos diferentes, todas somos especiales y siempre hay una con el cuerpo más duro, más flaco...Lo que me diferencia es mi personalidad, mi seguridad: eso no lo cambia un filtro, un cirujano y ningún retoque”.

Enseguida, Wanda se encargó de señalar cómo había hecho para enamorar al hombre que la acompaña desde finales del 2013. “Muchos miran el exterior y no se dan cuenta que lo que realmente enamora perdidamete es la personalidad, esta te gana o te pierde para siempre”, concluyó la esposa de Icardi, tratando de dar un mensaje a todos aquellos que la juzgan sólo por su aspecto.

El video que compartió Wanda al hacer una reflexión sobre su cuerpo

Cabe señalar que, con motivo del saludo que le hizo al jugador por su aniversario número 28, Wanda volvió a generar dudas con respecto al momento exacto en el que comenzó la relación entre ambos. Es que en el posteo la mediática habló de “10 cumpleaños juntos”, cuando el hijo menor que ella tuvo con su ex recién cumplió los 9. Sin embargo, después se aclaró que hablaba de una década en total, teniendo en cuenta la amistad que la unía a Mauro previo al comienzo de su relación sentimental. Y es que el jugador primero había entablado un lazo con López y, después, a través suyo llegó a conocer a quien hoy es su esposa.

Wanda e Icardi se casaron el 14 de mayo de 2014 en Registro Civil de San Isidro y, el 7 de junio, celebraron su unión con una súper fiesta que tuvo lugar en el Palacio Sans Souci, en San Fernando. Desde entonces, se volvieron inseparables.





